L’ultimo messaggio di Holly | «Fate un bel respiro | e pensate a quanto siete fortunati»

: RT @Useppe00: Terzo giorno d'influenza. Il frigo pieno come i cinema quando danno i film di Veltroni. L'ultimo messaggio ricevuto me l'hann… - MIKALIRIKA : RT @Useppe00: Terzo giorno d'influenza. Il frigo pieno come i cinema quando danno i film di Veltroni. L'ultimo messaggio ricevuto me l'hann… - dilei_it : Holly Butcher muore a 27 anni per un tumore: l’ultimo messaggio è toccante - Elevenmysw : @offymysw voglio capire,l ultimo messaggio nel gruppo in dm dove ci sei anche tu,e sono inattiva? Bah - jessydirection8 : Metti l'ultimo messaggio importante? — Meglio di no?? - marlettaasimone : Metti l'ultimo messaggio importante? — -

Leggi la notizia su vanityfair

(Di mercoledì 10 gennaio 2018) Il significato della vita può sfuggire, mentre ci preoccupiamo della linea, della casa che non è abbastanza in ordine, del fatto che vorremmo guadagnare di più. Fino a quando non ci accorgiamo che tutto quello che abbiamo, e che davvero è importante – come respirare, muoversi, stare con le persone a cui vogliamo bene – potrebbe finire da un momento all’altro.Butcher aveva 27 anni e pensava di avere tutta la vita davanti, fino a quando non è stata colpita da un raro tumore alle ossa, il sarcoma di Ewing. Viveva in Australia e sognava una grande famiglia con cui invecchiare, ma pochi giorni fa il cancro l’ha uccisa. Quel male, però, l’aveva resa consapevole di quello che davvero importa:ha vissuto il tempo che le rimaneva cercando di essere davvero felice. E ha voluto lasciare un, che i suoi famigliari hanno pubblicato sul suo profilo Facebook poco dopo la ...