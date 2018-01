Luigi Di Maio | Matteo Renzi & Co | tutte le balle della campagna elettorale

Luigi Di Maio non vuole più fare un referendum sull’uscita dall’euro : Ne ha parlato ieri sera a "Porta a Porta", cambiando parecchio idea rispetto al passato The post Luigi Di Maio non vuole più fare un referendum sull’uscita dall’euro appeared first on Il Post.

Luigi Di Maio non vuole più fare un referendum sull’euro : Lo ha annunciato ieri sera a Porta a Porta, cambiando parecchio idea rispetto al passato The post Luigi Di Maio non vuole più fare un referendum sull’euro appeared first on Il Post.

Matteo Renzi a Circo Massimo : "Mai al governo con Berlusconi". Stoccata a Luigi Di Maio : "Europeista a giorni alterni" : Mai al governo con Silvio Berlusconi. Parola di Matteo Renzi, che ospite di Massimo Giannini a 'Circo Massimo', risponde "assolutamente sì" alla domanda 'Si può dire che non ci saranno larghe intese con Berlusconi?'"Anzi voglio dire ai cittadini che più voteranno centrosinistra e Partito democratico più lo spettro, il rischio, della grande coalizione non ci sarà", ha aggiunto il segretario del Pd intervenendo ...

Luigi Di Maio - M5s/ Elezioni politiche 2018 : "Euro? No - non si deve uscire" (Porta a Porta) : Luigi Di Maio, candidato premier del Movimento Cinque Stelle alle Elezioni politiche del 4 marzo 2018, ospite di Porta a Porta oggi martedì 9 gennaio 2018(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 21:02:00 GMT)

Cosa ha detto Luigi Di Maio a Porta a Porta su Euro - elezioni e rifiuti romani : Uscire dall'Euro? Luigi Di Maio cambia opinione sulla moneta unica: "Non credo che per l'Italia sia più il momento di uscire dall'Euro" anche perché per l'Italia "ci sarà più...

Luigi Di Maio - il candidato si auto-smentisce : 'Euro - non si esce'. Gaffe pure su Sergio Mattarella : Ecco a voi servita la coerenza dei grillini: Luigi Di Maio ci ripensa e dice che, ora, non vuole più uscire dall'Euro . L'annuncio in tv, a Porta a Porta: 'Non credo sia più il momento per l'Italia ...

Luigi Di Maio - il candidato Gregorio De Falco : quando insultava i grillini : La candidatura di Gregorio De Falco come parlamentare del Movimento Cinque Stelle è partita in leggera salita. E le difficoltà aumentano anche per il candidato premier Luigi Di Maio, già chiamato a ...

Luigi Di Maio contro i presidenti di regione del Pd sulla questione rifiuti a Roma : Luigi Di Maio a Porta Porta attacca i presidenti delle regioni amministrate dal Pd sulla questione rifiuti a Roma."Noi ci prendiamo tutta la responsabilità di risolvere questo problema - afferma il candidato premier dei 5 stelle -. In un periodo di picco dei rifiuti come quello delle feste è sempre successo che Roma mandasse i rifiuti in altre Regioni. A fronte dei 180 euro a tonnellata dell'Emilia Romagna noi preferiamo i 150 ...

Luigi Di Maio contro i governatori Pd sulla questione rifiuti a Roma : Luigi Di Maio a Porta Porta attacca i presidenti delle Regioni amministrate dal Pd sulla questione rifiuti a Roma."La regione Emilia ha un costo di 180 euro a tonnellata, l'Abruzzo di 1590 euro a tonnellata. Noi per far risparmiare i Romani scegliamo la Regione che ha meno costi - afferma -. I presidenti di Emilia-Romagna, Abruzzo e Lazio sono dello stesso partito, usano i Romani per la campagna elettorali, stanno maliziosamente rilasciando ...

Vittorio Sgarbi : "Luigi Di Maio non meriti 16mila euro al mese - perché non vali un c..." : "Se non hai qualità, tu, Di Maio, non meriti 16mila euro al mese, perché non vali un c...". Ospite a Non è l'Arena - il programma condotto da Massimo Giletti - Vittorio Sgarbi ha sferrato il suo attacco a Luigi Di Maio. Nel salotto televisivo di La7 si discuteva di stipendi d'oro dei parlamentari, quando il critico d'arte è intervenuto."Il vero politico disonesto è il politico incapace, quando uno ha ...

Luigi Di Maio : nessuna alleanza con Laura Boldrini : Luigi Di Maio del M5S ha detto: nessuna alleanza con chi ha avuto il coraggio di aiutare le banche a discapito dei cittadini.

Luigi Di Maio - la fuga del candidato premier : candidato solo nel proporzionale? : Mancano ancora parecchi giorni alla chiusura delle liste, che cade a fine mese, ma le indiscrezioni, come è noto, continuano a fioccare. Anche su Luigi Di Maio , candidato premier M5s, il quale - pare ...

Luigi Di Maio : 'Taglio alle pensioni e alleanze - ecco il mio programma di governo' : Il candidato premier Luigi Di Maio , in un'intervista a Il Giorno snocciola i buoni propositi per il futuro. Un futuro che il grillino si augura essere al governo. La squadra? Dice che la rivelerà nel ...

Luigi Di Maio - Marco Travaglio lo critica a tradimento sul Fatto : Legnata di Marco Travaglio ai suoi amici pentastellati. Il direttore del Fatto quotidiano nel suo editoriale ha analizzato una a una le regole del nuovo statuto del Movimento 5 Stelle e ne ha ...