Lombardia | Del Gobbo | Fontana ottimo candidato

Chi è Attilio Fontana - il candidato del centrodestra in Lombardia : È considerato uno dei politici leghisti più pragmatici e moderati, ed è stato per dieci anni sindaco di Varese The post Chi è Attilio Fontana, il candidato del centrodestra in Lombardia appeared first on Il Post.

Lombardia - Berlusconi : "Il candidato del centrodestra sarà Fontana - ottimi sondaggi" : Il leader di Forza Italia conferma le voci già circolate nei giorni scorsi sulla probabile candidatura dell'ex sindaco di Varese a governatore lombardo: "Salvini lo ha indicato, noi abbiamo chiesto di fare dei sondaggi che hanno dato esito positivo. Non ci sono contrasti con la Lega", ha aggiunto.

Lombardia : Brambilla - legge anti-delocalizzazione inutile : Facebook Twitter tweet Milano, 9 gen. (AdnKronos) - "Un provvedimento bandiera senza alcuna utilità per il territorio e per l'economia lombarda". Così Enrico Brambilla, capogruppo del Pd in consiglio regionale della Lombardia, definisce il progetto di legge approvato oggi dalla maggioranza a contrasto delle delocalizzazioni ...

Lombardia : approvata legge anti-delocalizzazione a tutela occupazione : Milano, 9 gen. (AdnKronos) - E' legge, dopo l'approvazione in consiglio regionale della Lombardia, il provvedimento per la tutela degli investimenti regionali e per il sostegno all’occupazione, definito anche legge anti-delocalizzazione. In sostanza, con la legge, si introduce un controllo delle age

Maroni non si ricandida alla presidenza della regione Lombardia : Il consiglio nazionale della Lega ha ufficializzato Attilio Fontana, ex sindaco di Varese. Ma restano i dubbi di Forza Italia con Berlusconi preoccupato per i rischi di una sconfitta della coalizione ...

Elezioni Lombardia - nella girandola delle candidature spunta anche Sgarbi : "Io presidente? Sto valutando" : Maroni si sfila, il centrodestra punta su Fontana e nel caos delle ultime ore il critico d'arte dice: "Su sollecitazione della base di Rinascimento"

Sgarbi : valuto la mia candidatura alla presidenza della Lombardia : Milano, 8 gen. (askanews) Il critico dell'arte Vittorio Sgarbi, fondatore e leader del movimento 'Rinascimento', potrebbe concorrere alla carica di presidente alle elezioni regionali in Lombardia. 'Le ...