LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 10 gennaio in DIRETTA : Emre Can-Juve - è fatta. L’Inter ci prova per Mkhitaryan. Napoli tra Verdi e Deulofeu : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra lunga giornata di Calciomercato invernale (mercoledì 10 gennaio). Anche oggi seguiremo tutte le trattative delle squadre italiane e dei principali campionati europei. La Juventus ha ormai chiuso la trattativa per il centrocampista Emre Can, ora al LIVErpool, che a giugno e in scadenza e si unirà ai bianconeri. L’Inter è invece alla ricerca di un rinforzo subito, per invertire la ...

Calciomercato Cagliari - salta Maxi OLIVEra : il terzino arriva dalla Sampdoria : Calciomercato Cagliari – Il Cagliari è alla ricerca di un terzino sinistro. Da diversi giorni viene accostato al club rossoblù il nome di Maxi Olivera, in uscita dalla Fiorentina. Il paraguaiano, però, a meno di sorprese, non si trasferirà in Sardegna. Il rinforzo per la corsia mancina infatti potrebbe arrivare dalla Sampdoria. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Cagliari ha raggiunto un accordo con il club blucerchiato per ...

STROOTMAN AL LIVERPOOL? / Calciomercato Roma - l’olandese attratto dalle sirene inglesi - c'è frustrazione : Kevin STROOTMAN a LIVERPOOL? Il centrale della Roma appare frustato e attirato dalle sirene inglesi in questa finestra del Calciomercato invernale. (Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 09:54:00 GMT)

Calciomercato - tutte le trattative di oggi LIVE : Calciomercato, ECCO QUELLO CHE E' SUCCESSO LUNEDI' Il Napoli si muove su tre fronti per quanto riguarda l'esterno d'attacco: Deulofeu, Verdi e Politano. Primo contatto ufficiale per il giocatore del ...

Calciomercato LIVErpool - il Wolfsburg punta a riscattare Origi : Secondo quanto riferito da 'Sport Bild', il club tedesco è convinto del giocatore e sta iniziando a trattare con i 'Reds' per acquistare l'intero cartellino a fine stagione.

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari dell’8 gennaio in DIRETTA : André Silva resta al Milan - Cáceres ufficiale alla Lazio - Draxler interessa al Liverpool : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di trattative del Calciomercato invernale (lunedì 8 gennaio). Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. Questo potrebbe essere il grande giorno di Verdi al Napoli: si attende solo il sì del giocatore, il Bologna ha già dato l’ok. Si intensificheranno le trame per Emre Can e ...

