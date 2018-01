L' inviato di Non è l' arena finito in manette a Dubai | era sulle tracce di Tulliani

Roma - Marra rinviato a giudizio per abuso d’ufficio. Il comune non si costituisce parte civile : Sarà processato per abuso d’ufficio davanti all’ottava sezione del tribunale di Roma. Arriva il rinvio a giudizio per Raffaele Marra, l’ex braccio destro della sindaca di Roma, Virginia Raggi. Il funzionario comunale è finito alla sbarra per la vicenda della promozione del fratello Renato da vice comandante della polizia municipale a capo del Dipartimento turismo. All’epoca Raffaele Marra era a capo del personale del ...

Non rinviato Free Mobile in Italia - torna il sereno sul debutto di Iliad : Se ne stanno sentendo di ogni per quel che riguarda il lancio in Italia di Free Mobile, o di come si chiamerà il quarto operatore nazionale gestito dal gruppo francese Iliad. Se fino a qualche giorno fa, vista soprattutto la mancata nomina del CEO e di alcuni altri membri del team di lavoro, si era ipotizzato il debutto potesse slittare oltre gennaio 2018, con possibilità venisse programmato solo per la prossima primavera, oggi vogliamo ...

STRISCIA LA NOTIZIA/ L'inviato Luca Abete e la campagna #NonciFermaNessuno : STRISCIA la NOTIZIA torna questa sera, mercoledì 20 dicembre, alle 20,40 su Canale 5. Michelle Hunziker ed Ezio Greggio presentano nuovi servizi e le tradizionali rubriche del programma.(Pubblicato il Wed, 20 Dec 2017 12:15:00 GMT)

Rosa Di Domenico è viva - ma nel video inviato a genitori e 'Chi l'ha visto' qualcosa non torna : ROMA Rosa Di Domenico, la 15enne di Sant'Antimo, alle porte di Napoli, scomparsa lo scorso 24 maggio insieme al suo fidanzato pakistano, è viva. Nel video inviato ai genitori e trasmesso da Chi l'ha ...

MEDJUGORJE/ L'inviato del papa : non è più vietato organizzare pellegrinaggi ufficiali : E' stato tolto il divieto ordinato dalla Conferenza episcopale della ex Jugoslavia che vietava ai vescovi di organizzare pellegrinaggi a MEDJUGORJE, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Fri, 08 Dec 2017 15:47:00 GMT)

"Vuoi essere pagata con un fisso mensile? Troppo facile - non ci interessi". La risposta di una web tv toscana al cv inviato da Alessia : Quella di Alessia Matteoli, almeno fino a qualche giorno fa, era una storia come tante: via dall'Italia a 19 anni per studiare a Londra, resta nella City per sfruttare tutte le opportunità che questa può offrire ad una giovane laureata. Poi la Brexit e il ritorno a casa, nella sua Castelfranco Di Sotto, in provincia di Pisa, dove inizia a cercare lavoro. Certo, la sua formazione nel campo della pianificazione di progetti nel campo ...

13ENNE ABUSATA DAL NONNO/ Processo rinviato - lui scappa in Tunisia : il servizio di Mattieo Viviani (Le Iene) : 13ENNE ABUSATA dal NONNO: il nuovo servizio di Matteo Viviani alle Iene Show. Processo rinviato per 7 anni, lui scappa in Tunisia. Manca la sentenza (e la giustizia)(Pubblicato il Tue, 21 Nov 2017 15:02:00 GMT)

Messaggio misterioso per Luca Onestini al GF vip : non l'ha inviato Giulia Latini Video : Ritorniamo a parlare del #Grande Fratello VIP e di un mistero che da qualche giorno aleggia sulla casa più ta d'Italia. Qualche giorno fa infatti uno strano Messaggio è stato inviato ad uno dei concorrenti del reality tramite un aereo. Il partecipante in questione altri non è che l'ex tronista di Uomini e Donne [Video], #Luca Onestini. Ma vediamo insieme cosa è successo. Il Messaggio misterioso Qualche giorno fa mentre quasi tutti i vip si ...

Licenziamento per malattia è valido e giustificato se comunicazione e certificato medico non inviato : La comunicazione dell'assenza deve avvenire in maniera tempestiva per dare la possibilità di organizzare l'attività lavorativa. Pena il Licenziamento.

