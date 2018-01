Lineage 2 Revolution raggiunge i 5 milioni di utenti registrati e introduce eventi in-game

Lineage 2 : revolution è disponibile sull'App Store e Google Play di 54 paesi : Netmarble Games Corp., l'azienda coreana di videogiochi mobile che attualmente sta crescendo più rapidamente in Asia, annuncia ufficialmente la disponibilità dell'atteso MMORPG Lineage 2: revolution in 54 paesi di Nord America, Europa, Oceania e Medio Oriente. Fino a questo momento oltre 1,5 milioni di giocatori in tutto il mondo si sono pre-registrati per giocare a Lineage 2: revolution . Tutto ciò fa seguito all'incredibile successo del gioco ...

Disponibili Samsung Galaxy S8/S8 Plus Microsoft Edition e Note 8 Lineage 2 Revolution Edition : Disponibili all'acquisto Samsung Galaxy S8 e S8 Plus Microsoft Edition (online negli USA) e Samsung Galaxy Note 8 Lineage 2 Revolution Edition in Corea del Sud. L'articolo Disponibili Samsung Galaxy S8/S8 Plus Microsoft Edition e Note 8 Lineage 2 Revolution Edition è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.