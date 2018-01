Life After Death : la lettera di Persefone sulla volontà di amare Ade : “Ho scelto di spiegare cosa accadde, forse lo ritenete assurdo ma non fui rapita. Come figlia di Demetra mi sentivo inutile, la mia unica funzione era rendere felice mia madre. Cosa ne era dei miei sogni, della mia esistenza, del mio cuore? Ho deciso di amare senza riserve, abbracciando tutto quello che mi veniva donato, anche […]

Life After Death : l’incontro con José Saramago e la linea sottile tra sogno e realtà : È il 17 giugno 2010. È tardi, ma l’aria è calda e afosa. Non riesco a dormire, è da più di due ore che guardo i papaveri rossi sulla mia scrivania. Li ho raccolti stamani. Penso a Morfeo che, secondo il mito, poggiandoli sugli occhi dei dormienti, donava loro sogni popolati da forme umane. In […]

Life After Death : l’incontro con José Saramago e la linea sottile tra sogno e realtà : È il 17 giugno 2010. È tardi, ma l’aria è calda e afosa. Non riesco a dormire, è da più di due ore che guardo i papaveri rossi sulla mia scrivania. Li ho raccolti stamani. Penso a Morfeo che, secondo il mito, poggiandoli sugli occhi dei dormienti, donava loro sogni popolati da forme umane. In […]

Life After Death : la lettera del Tevere - il vero re silente che ha conquistato Roma : “Narra la tradizione che le acque, ristagnando, lasciarono in secco il cestello in cui i bambini erano stati deposti, e che una lupa accorse ai loro vagiti. Il guardiano degli armenti del re, il cui nome si tramanda fosse Faustolo, la trovò che li allattava con grande mansuetudine. Allora raccolse i due fanciullini e li […]

Life After Death : la lettera di Leonard Cohen a Joni Mitchell : “And clenching your fists for the ones like us/ Who are oppressed by the figures of Beauty/ You fixed yourself, you said: ‘Well, never mind./ We are ugly but we have the music.” – Chelsea Hotel #2 Leonard Cohen ci ha lasciati un anno fa; la notizia della sua morte ha raggiunto i media solo […]

Life After Death : la lettera di Leonard Cohen a Joni Mitchell : “And clenching your fists for the ones like us/ Who are oppressed by the figures of Beauty/ You fixed yourself, you said: ‘Well, never mind./ We are ugly but we have the music.” – Chelsea Hotel #2 Leonard Cohen ci ha lasciati un anno fa; la notizia della sua morte ha raggiunto i media solo […]

Life After Death : la lettera di Leonard Cohen a Joni Mitchell : “And clenching your fists for the ones like us/ Who are oppressed by the figures of Beauty/ You fixed yourself, you said: ‘Well, never mind./ We are ugly but we have the music.” – Chelsea Hotel #2 Leonard Cohen ci ha lasciati un anno fa; la notizia della sua morte ha raggiunto i media solo […]

Life After Death : la lettera di Leonard Cohen a Joni Mitchell : “And clenching your fists for the ones like us/ Who are oppressed by the figures of Beauty/ You fixed yourself, you said: ‘Well, never mind./ We are ugly but we have the music.” – Chelsea Hotel #2 Leonard Cohen ci ha lasciati un anno fa; la notizia della sua morte ha raggiunto i media solo […]

Life After Death : la lettera della virtuosa Livia ad Augusto - il primo imperatore di Roma : Livia Drusilla nacque, nel 58 a.C., da Livio Druso Claudiano che morì suicida a Filippi nel 42 a. C, in seguito alla vittoria delle forze del secondo Triumvirato di Roma contro le forze dei repubblicani. Sposò in prime nozze Tiberio Claudio Nerone, da cui ebbe due figli: Tiberio e Druso. Quando incontrò il suo secondo […]

Life After Death : la lettera della virtuosa Livia ad Augusto - il primo imperatore di Roma : Livia Drusilla nacque, nel 58 a.C., da Livio Druso Claudiano che morì suicida a Filippi nel 42 a. C, in seguito alla vittoria delle forze del secondo Triumvirato di Roma contro le forze dei repubblicani. Sposò in prime nozze Tiberio Claudio Nerone, da cui ebbe due figli: Tiberio e Druso. Quando incontrò il suo secondo […]