Ancora una strage dial largo delle coste libiche dove un gommone èto ed almeno 50 persone-secondo quanto hanno raccontato i sopravvissuti - sono annegate. Per la Guardia Costiera di Tripoli le vittime potrebbero essere anche il doppio.Lo riporta il sito della Reuters. E' stata proprio la Guardia costiera libica a soccorrere tre gommoni in difficoltà riuscendo a portare in salvo 300 persone. Uno dei gommoni era per era quasi sott'acqua e solo 16 persone che erano a bordo si sono salvate.(Di mercoledì 10 gennaio 2018)