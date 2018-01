Libia | affonda gommone | Almeno 100 i dispersi

Migranti - affonda gommone al largo della Libia : almeno 50 morti - 100 le persone disperse : almeno 50 persone sono morte nell'ennesima strage di Migranti al largo delle coste libiche , dove un gommone carico di profughi è affondato. Per la guardia costiera di Tripoli le vittime potrebbero ...

Libia - affonda barca : 50 migranti morti : 1.15 Ancora una strage di migranti al largo delle coste libiche dove un gommone è affondato ed almeno 50 persone-secondo quanto hanno raccontato i sopravvissuti - sono annegate. Per la Guardia Costiera di Tripoli le vittime potrebbero essere anche il doppio.Lo riporta il sito della Reuters. E' stata proprio la Guardia costiera libica a soccorrere tre gommoni in difficoltà riuscendo a portare in salvo 300 persone. Uno dei gommoni era per era ...