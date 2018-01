Levante e Arisa | lite su Instagram ma ‘è tutto uno scherzo’

Arisa contro Levante? Era tutto uno scherzo : ecco la risposta delle cantanti Video : #Arisa ha cambiato look [Video] facendo discutere numerosi utenti sui social network. L'artista lucana ha deciso di modificare totalmente il suo aspetto fisico da maschiaccio diventando una sensuale ed affascinante femme fatale. La cantante stessa ha dichiarato più volte di essere rimasta contenta del risultato e di sentirsi più sicura di se stessa ora che la sua immagine le piace di più. Ad esprimere il malcontento di questo suo cambio di look, ...

Levante e Arisa trollano tutti? La lite e lo scherzo nel botta e risposta su Instagram : È l'argomento delle ultime ore, la lite tra Levante e Arisa dopo il nuovo taglio di capelli di quest'ultima. Teatro del dissing? Ovviamente i social, in particolare uno scambio di frecciatine poco amichevoli sulle Instagram Stories di Levante e Arisa. Il pomo della discordia (poi risolta, ironicamente) il nuovo look di Arisa, che ha detto addio ai capelli corti, optando per un'acconciatura con tanto di extension di color castano scuro. ...

La nuova Arisa come Levante : ...//www.vanityfair.it/beauty/make-up/2017/10/13/x-factor-2017-rossetto-rosso-Levante-bootcamp" E volete sapere di più? Per svelarsi al mondo trasformata, abbiamo notato che Arisa ha postato sul suo ...

La nuova Arisa come Levante : L’ex giudice di X Factor di due edizioni fa, Arisa, la cantante di origine genovese dai capelli corti e dal look duro e androgino, è ritornata alla ribalta di recente grazie a Vasame, pezzo incluso come colonna sonora del film Napoli Velata di Ferzan Ozpetek, e ha sfoggiato uno stile che per certi aspetti sembra già visto. Non si può non notare che in questa nuova versione di sé Arisa ha preso ispirazione, anche se inconsciamente, proprio ...