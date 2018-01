LEVANTE CONTRO ARISA Video lite su Instagram | ma arriva il colpo di scena | È tutto

Arisa contro LEVANTE - baruffa social : 'Se ti ci metti pure tu a fare la str**za...' : Nelle ultime settimane a tenere vivo il gossip ci ha pensato il 'cambio look' di Arisa, che da un taglio alla garconne è passata a sfoggiare una chioma fluente. Tanti i complimenti sui social e ...

Scontro senza esclusione di colpi sui social: Arisa e Levante non se le mandano a dire Il nuovo look di Arisa ha fatto molto discutere gli utenti del web ultimamente. La cantante ha infatti deciso di stravolgere completamente la sua immagine, cercando di puntare su un'immagine più femminile e affascinante.

LEVANTE e Levi’s contro la violenza e la discrimizazione di genere : Per il 50° Anniversario della Levi’s Trucker Jacket Type III, il marchio americano e Levante sostengono la campagna di Terre des Hommes. L’artista ha scelto l’iconica Sherpa Levi’s Trucker Jacket come tela bianca per esprimere, attraverso le iniziali del suo ultimo singolo “Gesù Cristo Sono Io”, l’importanza di quella che, oggi, è la principale campagna di prevenzione e contrasto della violenza e delle discriminazioni nei confronti delle bambine ...

LEVANTE : ospite a Le parole della settimana per la Giornata contro la violenza sulle donne : Gesù Cristo sono io è un brano che Levante ha scritto ispirata dai fatti di cronaca che riguardano donne che subiscono soprusi, all'interno ma anche dalla stessa società, che ancora vive la donna ...

Il video di Gesù Cristo sono io di LEVANTE CONTRO il maschilismo nella Giornata Mondiale Contro la Violenza sulle Donne : Non è un caso che il video di Gesù Cristo sono io di Levante abbia fatto il suo debutto online su Vevo il 25 novembre, nella Giornata Mondiale Contro la Violenza sulle Donne: la cantautrice siculo-torinese ha rilasciato la clip ufficiale che accompagna l'ultimo singolo tratto dal suo album Nel caos di stanze stupefacenti nel giorno dedicato alla lotta alle violenze di genere, celebrata con manifestazioni in tutta Italia e un importante corteo a ...

XF 11 - Fedez (ancora) contro LEVANTE : «Reciti la parte della buonista» : «Io mi chiedo perché una debba recitare la parte della buonista, di colei che al banco della giuria fatica ad esprimere una critica negativa, per poi finire così: a fare la faccia schifata di fronte ad un ragazzino di 19 anni che canta». Il quesito di Fedez, suggellato da un video finito su Instagram Stories e Twitter, ha un destinatario preciso e uno scopo altrettanto chiaro. Ché, della faida con Levante, la collega che nello stacco ...

Fedez contro LEVANTE sui social dopo il daytime di X Factor : “Reciti la parte della buonista” (video) : Ancora una volta, X Factor è teatro di frecciatine e avversità tra i giudici : non sorprende Fedez contro Levante in un post pubblicato sui social network nel corso del daily andato in onda ieri sera su Sky Uno. Durante il Live Show di giovedì scorso, che ha visto l'eliminazione dalla gara di Camille Cabaltera contro Gabriele Esposito al ballottaggio, una delle concorrenti delle Under Donne di Levante, numerose polemiche sono sorte nei ...

