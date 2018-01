L' entourage di Icardi spegne i rumors | Visite già fatte? Bufala

: RT @ilcosti: Icardi al Real smentita dall'entourage del giocatore. Sentite, credete anche agli UFO? E alle scie chimiche? - bignerina : RT @ilcosti: Icardi al Real smentita dall'entourage del giocatore. Sentite, credete anche agli UFO? E alle scie chimiche? - infoitsport : Icardi-Real, visite mediche già effettuate? L'entourage smentisce! (InterLive.it) - SempreSoloAmala : RT @dellas8427: @FcInter1908it – #Icardi al #Real a gennaio? Smentita secca dell’entourage del giocatore @MauroIcardi - SempreSoloAmala : RT @FcInter1908it: FCINTER1908 - Icardi al Real a gennaio? Smentita secca dell'entourage del giocatore - - interliveit : #Inter #Icardi-#Real, visite mediche già effettuate? L'entourage smentisce! -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 10 gennaio 2018) L' Inter di Luciano Spalletti ha stentato nel mese di dicembre e anche alla prima del 2018, al Franchi contro la Fiorentina, i nerazzurri non sono parsi in forma smagliante come inizio stagione. Mauro ...