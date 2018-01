: RT @HuffPostItalia: Le sfide ambientali al centro della prossima legislatura - Claudiozanott : RT @HuffPostItalia: Le sfide ambientali al centro della prossima legislatura - HuffPostItalia : Le sfide ambientali al centro della prossima legislatura - ElpidioPota : RT @DianaPresidente: "Le grandi sfide ambientali" e la prospettiva di sviluppo di un'economia circolare richiedono idee, impegno e coinvolg… - DianaPresidente : "Le grandi sfide ambientali" e la prospettiva di sviluppo di un'economia circolare richiedono idee, impegno e coinv… - pandeussilvae : L'ambiente e la sostenibilità prima di tutto #dalblog di MoVimento 5 Stelle Abbiamo davanti a noi un nuovo anno r… -

(Di mercoledì 10 gennaio 2018) Lasi è appena chiusa e si può cominciare a delineare un bilancio delle attività di politica ambientale dei Governi Letta, Renzi e Gentiloni, e dei ministri dell'ambiente che si sono succeduti: da Orlando a Galletti.Molte le cose fatte, alcune rimaste in sospeso. Nell'insieme un bilancio positivo, anche se ancora in Italia il tema ambientale stenta a diventare centrale nell'agenda di governo e del dibattito pubblico, come avviene ormai da tempo in molti paesi nel mondo.Sicuramente il provvedimento più importante è stata la Legge sui reati, finalmente una disciplina organica sugli illeciti contro l'ambiente, che ha alle nuovedi legalità, con l'introduzione di nuovi reati: dall'inquinamento al disastro ambientale, dai delitti colposi contro l'ambiente al traffico e all'abbandono di materiale radioattivo. Una ...