Lazio | Lombardi | sanità al collasso | serve cambio passo

L'appello di Ettore Rosato a Liberi e uguali : "Restiamo uniti - non possiamo consegnare Lazio e Lombardia alla destra" : "I nostri nemici non sono mai a sinistra. Noi abbiamo senso di responsabilità verso i nostri elettori". Lo assicura, a Repubblica, Ettore Rosato, capogruppo del Pd alla Camera, secondo cui è necessario lavorare per un'intesa alle prossime Regionali tra Pd e Liberi e uguali.Perché la priorità è tenere assieme chi intende sfidare Berlusconi, Salvini e Grillo. Nonostante la frattura consumata nel centrosinistra in ...

Lotteria Italia : a Piemonte - Lazio e Lombardia i primi 5 premi : Sono Piemonte, Lazio e Lombardia le regioni che si spartiranno i primi cinque premi della Lotteria Italia 2017, per un ammontare di 10,5 milioni di euro. Sono stati infatti resi noti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli le serie e i numeri dei primi cinque biglietti estratti e non ancora abbinati ai premi. I biglietti in questione sono: serie D numero 034660 venduto a Rosta (Torino); serie D numero 243750 venduto a Roma; serie Q ...

Maroni rinuncia alla Lombardia : incognita giudiziaria. Per il Lazio ipotesi Gasparri : 'Voglio uscire dalla politica per ragioni familiari, sono pronto a dare una mano ma non in prima linea', ha spiegato il governatore della...

Regionali Lazio - Miccoli (Pd) : Lombardi ossessionata da Zingaretti : Roma, 7 gen. (askanews) 'Roberta Lombardi è ossessionata da Zingaretti, parla solo di lui. E così continua a fare la sua campagna elettorale senza uno straccio di idea e proposta': lo ha dichiarato il ...

LOTTERIA ITALIA 2018 - BIGLIETTI VINCENTI LOMBARDIA/ Sfida persa col Lazio ma ‘riscatto’ con la Terza Categoria : BIGLIETTI VINCENTI LOTTERIA ITALIA 2018 in LOMBARDIA: 6 tagliandi fortunati, lieve calo delle vendite. Le ultime notizie dopo l'estrazione di ieri con dati e statistiche sui premi(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 11:25:00 GMT)

Tajani : Maroni in Lombardia - nel Lazio candidato ancora da decidere : Chi vorrebbe come prossimo ministro dell'Economia in Italia? 'Mi piacerebbe che Mario Draghi - ha risposto Tajani - una volta concluso il suo incarico al vertice della Bce, possa svolgere un ruolo ...

La Lombardi ammette : "Per il Lazio M5s non ha né idee - né programmi" : ... in definitiva, che i candidati alla Regione Lazio abbiano in qualche modo 'scaricato' l'aspirante Governatore o che, comunque, non tutti siano contenti dello stile politico della politica originaria ...

Lla Lombardi ammette Per il Lazio M5s non ha né idee - né programmi : Un autogol in piena regola quello del Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni regionali del Lazio. La notizia è stata data dal quotidiano Il Messaggero, che ha pubblicato il contenuto di un audio in cui Roberta Lombardi, candidata alla presidenza per i grillini, "rimprovera" i suoi in vista della competizione prevista per il prossimo marzo."Allora ragazzi, facciamo che ci capiamo dall’inizio: vi siete ...

Fisco : imprese e partite Iva evadono 93 mld |Friuli - Lazio e Lombardia le regioni virtuose : I dati arrivano dalla Cgia di Mestre: "Per combattere questa piaga sociale ed economica - sostiene il coordinatore, Paolo Zabeo - la strada da percorrere è una sola: ridurre il peso del prelievo fiscale e rimuovere i numerosi ostacoli burocratici".

