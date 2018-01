Lazio | c' è una clausola rescissoria nel contratto di Caceres

Sergio Pirozzi - gira una brutta voce : 'C'è Zingaretti del Pd dietro la sua candidatura nel Lazio' : Alla Pisana, sede della Regione Lazio , dallo scorso ottobre gira una brutta, bruttissima parola. Questa parolina (di più, una voce) è Zingarozzi e sintetizza, come rivela Il Tempo , quello che ...

Lazio - una rosa senza spine per la Champions : Una rosa completa e con pochissime spine. Basta scorrere l'elenco dei giocatori e sentire che aria tira tra le altre squadre per capire che la Lazio non ha bisogno di mettere il cartello lavori in ...

Lazio : Di Battista - Zingaretti con ex Alemanno - inciuci per una poltrona : Roma, 9 gen. (AdnKronos) - "Non solo gli amici di Alfano. Dopo il fratello della Lorenzin anche Alfredo Antoniozzi, ex coordinatore di Forza Italia ed ex assessore di Gianni Alemanno (negli anni di Mafia Capitale) corre nel Lazio in una lista a sostegno del presidente Pd Nicola Zingaretti. Lo ha scr

Ha una reLazione con un 16enne : allenatrice di basket rischia 25 anni di carcere per abusi : Bella, sportiva, vincente e lanciata in carriera, Ann si era laureata nel 2015 alla Southern Virginia University dove giocava a tennis e nella squadra di basket: abituata ai successi nello sport e ...

Ha una reLazione con un 16enne : allenatrice di basket rischia 25 anni di carcere per abusi sessuali : Bella, sportiva, vincente e lanciata in carriera, Ann si era laureata nel 2015 alla Southern Virginia University dove giocava a tennis e nella squadra di basket: abituata ai successi nello sport e ...

Lotteria Italia 2018 - biglietti vincenti Lazio/ Oltre al primo premio - altri 17 tagliandi fortunati : biglietti vincenti Lotteria Italia 2018, Lazio trionfa: Oltre al primo premio, altri 17 tagliandi fortunati. Le ultime notizie sull'estrazione di ieri e sulla distribuzione dei premi(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 04:05:00 GMT)

I quattro sintomi che indicano quando una reLazione è in crisi secondo la scienza : Ogni comportamento dei protagonisti è decisivo per rendere la relazione più o meno stabile e secondo la scienza ci sono quattro indicatori che possono certificare inevitabilmente quando ci si ...

Serie A Spal - Semplici : "Lazio? Una sfida complicata" : FERRARA - "Serve la gara perfetta". Parola di Leonardo Semplici , l'allenatore della Spal , prima dello scontro con la Lazio, undici fermato sul pareggio nel girone d'andata . " Ci proveremo, servono ...

Lazio - il bollettino medico : due buone ed una cattiva notizia : Due buone notizie per la Lazio impegnata domani pomeriggio sul campo della Spal nella prima giornata del girone di ritorno della Serie A. Senad Lulic e Jordan Lukaku hanno risolto i rispettivi problemi fisici e saranno entrambi a disposizione di Simone Inzaghi, che dovrebbe schierare dal primo minuto il belga e lasciare il capitano in panchina, almeno inizialmente. Di sicuro a Ferrara l’allenatore biancoceleste, che ieri ha testato la ...

Regionali Lazio - Pirozzi : nel programma non prometterò la Luna : Roma, 4 gen. (askanews) 'Nel nostro programma non verrà promessa la Luna, io non posso promettere che cambierà tutto, ma sicuramente ci sarà il massimo impegno e la massima determinazione affinché ...

Ecco come preparare una coLazione “alternativa” per adulti e bambini : crêpes senza uova farcite con banane caramellate - yogurt greco - cocco e lime : Le crêpes sono quei dolci che non ci stancheremmo mai di mangiare. Si preparano in genere per la colazione e si farciscono in tantissimi modi diversi. L’originalità di questa pietanza sta proprio nella personalizzazione delle farciture che vengono aggiunte una volta preparata l’altissima pila di sottili crespelle. La ricetta delle crêpes prevede una farcitura con banane caramellate e yogurt greco arricchito con cocco e lime. ...

InfLazione da follia in Venezuela - dove una sigaretta costa quanto 166 litri di benzina : La gasolina non costa quasi niente, ma la gazosa il 12% del tuo stipendio. E' il paradosso, e il dramma, dei Venezuelani in questi giorni, con il 2017 che ha chiuso con una Inflazione del 2.735% e l'...

Will & Grace 9 / Anticipazioni 3 gennaio : reLazioni con ragazzi più giovani e una brutta sorpresa : Sette episodi in una sola serata, una maratona di Will & Grace 9 che sicuramente il pubblico di Italia1 apprezzerà: ecco cosa ci aspetta questa sera in tv(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 22:50:00 GMT)

Calciomercato Lazio - caccia al vice Strakosha : il favorito è una vecchia conoscenza della Serie A : Calciomercato Lazio – La Lazio si appresta ad accogliere Martin Caceres, in arrivo dal Verona. L’uruguaiano andrà a rinforzare il reparto arretrato che grazie alle ottime prestazioni di Strakosha tra i pali ha trovato una certa stabilità. Il club biancoceleste, intanto, in questo mercato di gennaio cercherà di mettere a disposizione di Inzaghi un portiere di esperienza che possa far rifiatare qualche volta l’estremo difensore ...