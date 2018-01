L’attività del Sole è in calo | possibile segnale dell’arrivo del “Minimo Solare”

: .@movecareproject sfrutta #ICT per prevenire declino fisico e cognitivo con monitoraggio di condizioni dell'anziano… - polimi : .@movecareproject sfrutta #ICT per prevenire declino fisico e cognitivo con monitoraggio di condizioni dell'anziano… - Calcerano2 : La tassazione deve essere a carico del lavoratore. L'imprenditore che ha il rischio d'impresa deve pagare sugli utili della propria attività - FiglineIncisa : Tornano i corsi gratuiti di ballo e fitness promossi dall'Ausl che si propone di favorire il benessere psicologico… - annasoru : RT @furiacervelli: L'università di Bologna spaccia lavoro gratuito. Vuoi aderire anche tu e diventare un "aspirante volontario"? https://t.… - confcoopfc : Startup e nuove attività, un anno gratis negli spazi dell'Accademia delle Idee al #ForoAnnonario di #Cesena. Sul… -

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di mercoledì 10 gennaio 2018) Il 2018 è appena iniziato e il numero di Regioni Attive sulcontinua a calare: undell’arrivo di un significativo Minimo Solare. La produzione di UV e raggi X è minima e si riflette nella riduzione della ionizzazione degli strati più alti dell’atmosfera. Nel frattempo i raggi cosmici si intensificano in un rapporto yin-yang con il ciclo solare. Cos’è il minimo solare Il minimo solare è il periodo di minore attività delnel ciclo solare: durante questo periodo, cala il numero di macchie solari e dei brillamenti, fino a diventare nullo per diversi giorni consecutivi. La data precisa del minimo si ottiene misurando per dodici mesi l’attività delle macchie solari in un periodo di minore attività: l’identificazione precisa della data si rileva sei mesi dopo la data reale del minimo. Al minimo solare si contrappone il massimo solare, ...