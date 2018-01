: L'alligatore nel lago ghiacciato: per sopravvivere lascia il muso fuori - thexeon : L'alligatore nel lago ghiacciato: per sopravvivere lascia il muso fuori - kappaTI : coccodrilli che s’autoibernano - oldo_bis : Usa, l'alligatore è intrappolato nel ghiaccio: col muso fuori dall'acqua per respirare - ownasky : L'alligatore è congelato: col muso fuori dal ghiaccio per respirare - RBorovina : Usa, l'alligatore è intrappolato nel ghiaccio: col muso fuori dall'acqua per respirare -

(Di mercoledì 10 gennaio 2018) Un parco della Carolina del Nord, a Ocean Isle Beach, pubblica su Facebook un video che mostra alcuni alligatori intrappolati in uno specchio d'acqua. Ma in realtà sono vivi e stanno bene. Gli alligatori - spiegano gli esperti del parco - si "no congelare". Sono infatti in grado di abbassare la temperatura corporea e rallentare il metabolismo per.Quando il ghiaccio si scioglierà, gli alligatori inizieranno a termoregolarsi. Il video, che ha ricevuto oltre 100mila visualizzazioni in poche ore, ha spinto molti a chiedere cosa succederebbe se qualcuno si avvicinasse a uncongelato. Non è probabile che l'animale reagisca, rispondono dal parco. "Stanno cercando di risparmiare energia per mantenere la temperatura corporea"