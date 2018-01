L' affare del giorno? Bakambu in Cina per 74 milioni!

L’Atalanta fa cassa : Kurtic alla Spal - le cifre dell’affare : Jasmin Kurtic passa alla Spal e l’Atalanta incassa. Il centrocampista sloveno va a rimpolpare la mediana di mister Semplici, l’accordo con il club bergamasco è giunto in mattinata. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello sport, l’affare è andato in porto sulla base di 5 milioni di euro che la società del patron Percassi potrà dunque reinvestire. Per quanto concerne la Spal invece in mediana serviva un innesto di qualità e ...

Pjaca-Schalke 04 - dettagli e cifre dell’affare : il comunicato della Juventus : Pjaca-Schalke 04, IL comunicato della Juventus – “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2018, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marko Pjaca a fronte di un corrispettivo di € 0,8 milioni da incassare in due rate di pari importo entro il 15 aprile 2018. Il corrispettivo potrà incrementarsi ...

Serie A - ecco il valzer delle punte : Inglese-Napoli - salta l'affare? : Cercasi disperatamente attaccanti. È questo il problema di mezza Serie A, che nel mercato di gennaio punta ad ampliare la propria batteria di centravanti. E - dopo l'infortunio di Milik - di un ...

Bulgaria sospende affare con la Russia sui Mig per l'intervento dell'Ucraina - : Si osserva che l'accordo è stato sospeso una settimana dopo che la Bulgaria aveva offerto alla società russa di modernizzare i caccia MiG obsoleti dell'aviazione nazionale, riferisce la Reuters. La ...

Lavorare per il pubblico è ancora un affare. I dirigenti hanno le paghe più alte della Ue : Roma - Non sono i più poveri d'Europa. E nemmeno quella categoria di lavoratori che, in patria, baratta la certezza del posto fisso con una paga più bassa rispetto ai colleghi del privato. Vincere un concorso per Lavorare nello Stato o negli altri enti pubblici è ancora un ottimo affare, secondo l'Osservatorio Cpi, centro studi Carlo Cottarelli sui conti pubblici italiani. Sei anni di blocco della contrattazione, cifre alla mano, non ...

Fox-Disney : oggi si chiude 'l'affare del secolo' : ... reti via cavo, la quota nel servizio di video in streaming Hulu e asset internazionali tra cui l'indiana Star e la britannica Sky di cui Murdoch ha ripetutamente cercato di ottenere il controllo ...

Brevi : volley - buon affare del NUC : volley: le ragazze del Franches-Montagnes sono state battute con un netto 3-0 dal Khimik Yuzhne nell'andata dei 1/16 di Coppa Europa. Le ucraine si sono imposte con i parziali di 25-19 25-11 25-9. ...

Tutti i numeri dell'affare Apple-Shazam : Il colosso di Cupertino spenderà circa 400 milioni di dollari per acquisire Shazam, la app inglese che riconosce la musica ma non fa utili

L'affare della fibra ottica! : da Gianpaolo Lambiase, consigliere comunale Salerno di Tutti, riceviamo e pubblichiamo Oltre 15 anni fa il Comune di Salerno annunciava con grande enfasi, che stavano iniziando i lavori per la "banda ...

Ostia - affare di stato : pronto piano che coinvolge tutte le forze dell'ordine contro l'azione criminale : La procura di Roma ha aperto un fascicolo sugli ultimi episodi di intimidazione nei confronti della famiglia Spada. La Dda indaga per minacce e danneggiamento, con l'ipotesi di una guerra tra i clan ...

Nomi insospettabili dietro l'affare del villaggio turistico di Portopalo di Capo Passero : Ci sono Nomi eccellenti nell'inchiesta dei carabinieri della Compagnia di Noto, sull'affare del villaggio turistico di Portopalo di Capo Passero. I militari dell'Arma hanno notificato alle persone ...

Black Friday : 6 dritte per l’affare dell’anno : cLa data da tenere bene a mente è una: il 24 novembre. Il Black Friday è nato negli Stati Uniti come inaugurazione ufficiale del mese di acquisti pre-natalizio, ed è diventato celebre come il giorno dello shopping selvaggio, quello delle offerte, delle occasioni e degli sconti irripetibili, ma anche delle code interminabili davanti ai negozi, iniziate in alcuni casi la notte precedente, e delle zuffe indecorose agli ...

Inter-Pastore - affare a gennaio : sorride Spalletti - c’è l’ok della società : Inter-Pastore, affare a gennaio: sorride Spalletti, c’è l’ok della società Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter-Pastore- L’Inter è pronta a regalare a Spalletti il suo trequartista in vista della seconda parte di stagione. Inutile girarci intorno. I nerazzurri credono fortemente nel sogno scudetto e continueranno a portarlo avanti a denti ...