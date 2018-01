La Shiffrin vince sempre Costazza | che rimonta | sesta

Sci : Shiffrin vince anche slalom Flachau : Flachau (AUSTRIA), 9 GEN - Nuova vittoria - la 41/a in carriera, quinta di fila del 2018 - per la campionessa Usa Mikaela Shiffrin nello slalom speciale notturno di coppa del mondo di sci alpino femminile di Flachau . Con il tempo di 1.50.86, dopo aver chiuso seconda la prima m anche , la 22enne fuoriclasse ha tenuto ben distanziate l'austriaca Bernadette Schild (1.51.80) e ...

Sci - Shiffrin sempre più regina : vince anche lo slalom di Flachau : TORINO - Nuova vittoria - la 41ª in carriera, quinta di fila del 2018 - per la campionessa statunitense Mikaela Shiffrin nello slalom speciale notturno di Coppa del mondo di sci alpino femminile di Flachau . Con il tempo di 1.50.86, dopo aver chiuso seconda la prima m anche , la 22enne fuoriclasse ha tenuto ben distanziate l'austriaca Bernadette Schild (1.51.80) e ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 7 gennaio : L’Italia vince il Team Relay di slittino!!! Staffetta maschile del biathlon in testa nella nebbia di Oberhof! Dominio Shiffrin e Hirscher! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (domenica 7 gennaio). Grande spettacolo tra neve e ghiaccio per questa ultima giornata di festività natalizie, autentica scorpacciata per tutti gli appassionati: un susseguirsi di eventi che ci terrà compagnia per tutta la giornata. Riflettori puntati sullo sci alpino con i due slalom: le donne saranno impegnate a Kranjska Gora, gli uomini andranno in scena ad Adelboden. ...