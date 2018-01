La rottamazione delle ingiunzioni di pagamento degli enti locali

rottamazione delle cartelle - ecco i vantaggi per chi aderisce : Una delle novità più importanti di tutta la manovra finanziaria per il 2018 è senza ombra di dubbio la Rottamazione delle cartelle. Per essere più precisi, la misura è prevista dal Decreto Fiscale un collegato alla Legge di Bilancio e che nel 2018 offrirà una nuova possibilità per i contribuenti di mettersi a posto con le proprie pendenze fiscali, con le cartelle di Equitalia, dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e con le multe prese per ...

rottamazione bis delle cartelle - estesa al 2018 : Tra le principali novità del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2018 c'è l'estensione della definizione agevolata dei carichi, la cosiddetta ' Rottamazione bis '. Prevista la possibilità ...

rottamazione cartelle - entro domani il pagamento delle rate scadute : Scade domani il termine per il pagamento delle cartelle esattoriali da parte dei contribuenti che, ammessi alla Rottamazione cartelle r 2016, non hanno pagato le rate di luglio e settembre. La scadenza è stata definita dal decreto fiscale approvato pochi giorni fa, permettendo così di far rientrare nella definizione agevolata dello scorso anno anche chi , pur avendo presentato regolarmente domanda entro il 21 aprile 2017, non ha rispettato le ...

rottamazione delle CARTELLE ESATTORIALI/ La scadenza oggi : il bollettino Rav per il pagamento : ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE: perché bisogna pagare entro oggi. Mancando la scadenza fiscale del 7 dicembre, si perdono i vari benefici, tra i quali gli annullamenti DELLE sanzioni(Pubblicato il Thu, 07 Dec 2017 13:05:00 GMT)

Dalla rottamazione delle cartelle a Nonna Peppina. Tutte le novità del decreto fisco : E' entrato in vigore il decreto fisco collegato alla manovra che contiene parte delle coperture della legge di bilancio e anticipa, per circa un miliardo, lo stop all'aumento dell'Iva per il 2018. Il ...

rottamazione delle cartelle - si avvicina la scadenza del 7 dicembre : (Teleborsa) - Al via le nuove regole sulla definizione agevolata, la cosiddetta Rottamazione delle cartelle. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 172/2017, di conversione con ...

rottamazione delle cartelle - cosa rischia chi non paga entro giovedì : In salvo la prima edizione della definizione agevolata anche per i contribuenti che pagano le prime tre rate entro il 7 dicembre. L’intera operazione è valida solo se tutte le somme dovute saranno state tempestivamente versate: il tardivo od omesso pagamento cancella la Rottamazione. I versamenti eventualmente già fatti saranno acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto...

La rottamazione-bis delle cartelle è legge. Puoi regolarizzare mancati pagamenti dal 2000 al 2017 : ROMA La rottamazione-bis delle cartelle è legge. Con l'approvazione alla Camera (284 voti a favore, 162 contrari e 1 astenuto) del decreto fiscale su cui il Governo aveva posto la fiducia, la ...

Dl fiscale - ok della Camera : è legge. Passa la rottamazione-bis delle cartelle : In mattinata l’Aula della Camera aveva detto sì con 284 voti a favore, 162 contrari e 1 astenuto al voto di fiducia chiesto dal governo per il provvedimento: stretta sull’e-cig e bollette a 28 giorni...