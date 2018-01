La nebbia friulana si vende in barattoli

: RT @repubblica: Nebbia friulana in barattolo: la comprano anche in Usa e Inghilterra - Eneriry : RT @repubblica: Nebbia friulana in barattolo: la comprano anche in Usa e Inghilterra - blogstreetnews : [Fonte: thepolloweb_blogspot_com] Nebbia friulana in barattolo: la comprano anche in Usa e Inghilterra - caccavale_max : RT @repubblica: Nebbia friulana in barattolo: la comprano anche in Usa e Inghilterra - DanieleUD : RT @repubblica: Nebbia friulana in barattolo: la comprano anche in Usa e Inghilterra - NoctConcerto : RT @repubblica: Nebbia friulana in barattolo: la comprano anche in Usa e Inghilterra -

(Di mercoledì 10 gennaio 2018) C'è chila, e c'è chi la compra. Per beneficenza si possonore gli oggetti più improbabili, ad esempio appartenuti ad artisti famosi, in aste per soli vip, oppure oggetti usati e dimenticati in qualche soffitta, inutilizzati. E poi ancora, tra le altre cose, creazioni proprie, realizzate per l'occasione. Quel che importa è che l'offerta per la nostra vendita arrivi a chi ha bisogno. L'iniziativa benefica che si sono inventati quelli del Friuli, è a dire il vero bizzarra, ma lodevole e carica di simpatia. In 14 punti diversi lungo il fiume Stella, i proprietari del Kirie Elison Bar, Consuelo Bevilacqua e Fernando Gallici, per mezzo di una retina, hanno raccolto la, l'hanno fatta benedire dal prete, e brevettata in appositidalla scritta: 'La madre di tutte le nebbie'. Lasi raccoglie solo quando c'è la luna piena Il nobile motivo, quello di ...