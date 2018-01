La missione italiana debutta al Ces 2018 con 44 startup

Commissione Pari opportunità - Ricordando i 70 anni dall'entrata in vigore della Costituzione italiana : Proprio loro infatti diventarono protagoniste del cambiamento e si fecero portavoce del mondo femminile contribuendo alla crescita del popolo italiano, apportando una diversa sensibilità necessaria a ...

missione militare italiana in Africa contro jihadisti e trafficanti : Il Consiglio dei Ministri ha dato il via alla Missione italiana in Niger, già annunciata nei giorni scorso dal ministro della difesa Roberta Pinotti. Il contingente militare sarà formato da reparti provenienti dall’Iraq – dove, a seguito della sconfitta dell’ISIS, è possibile un alleggerimento – e, in misura minore, dall’Afghanistan. Si tratterebbe in totale di circa 470 unità del genio militare e dei paracadutisti della Folgore, con 150 ...

La missione italiana in Niger rischia di far precipitare il paese nel caos : Ma ' il governo Nigerino di Issoufou poggia su una precaria stabilità politica , che è anche legata al flusso finanziario generato dal 'traffico' di migranti all'interno del paese', avverte Alessio ...

missione italiana in Niger - i Bersaglieri di Caserta pronti a presidiare la base 'Madama' : Si attende il via libera del Parlamento alla Missione italiana in Niger. Qualora dovesse arrivare in tempi brevi i nostri soldati potrebbero essere operativi già a febbraio e poggiare i loro anfibi ...

missione militare italiana in Niger. Domani il via libera per 470 soldati : L’arrivo di nuovi barconi, in questo scorcio finale di 2017, non stupisce più di tanto il ministero dell’Interno. Se la rotta libica nella seconda metà dell’anno è stata drasticamente ridimensionata, non si è però mai chiusa del tutto. Basta scorrere i numeri degli arrivi: 11.461 a luglio, 3.920 ad agosto, 6.282 a settembre, 5.984 a ottobre, 5.641 ...

Migranti - missione militare italiana in Niger : team di ricognizione già a Niamey : Un team di ricognizione è in questi giorni a Niamey per studiare le necessità della nuova missione militare italiana in Niger, che partirà col nuovo anno, dopo il via libera delle Camere. L'obiettivo, ...

Gentiloni - presto missione italiana in Niger : Obiettivo Africa sahariana. presto un contingente di soldati italiani potrebbe partire per il Niger, paese dove passa la rotta che ogni anno conduce decine di migliaia di migranti in Libia e dove i ...

Ces 2018 - il Tilt spiega come sarà missione italiana a Las Vegas : Milano (askanews) - Far conoscere l'ecosistema delle imprese tecnologiche italiane e incontrare gli investitori internazionali: sono gli obiettivi della prima missione italiana al Consumer electronic ...

Cibo - moda e mobilità tech nella missione italiana al Ces 2018 : Milano, 21 dic. (askanews) Far conoscere l'ecosistema delle imprese tecnologiche italiane e incontrare gli investitori internazionali: sono gli obiettivi della prima missione italiana al Consumer ...

Spazio : un’italiana al comando della simulazione di una missione su Marte : Ilaria Cinelli sarà per la seconda volta il comandante di un equipaggio impegnato nella simulazione di una missione nella base del Mars Desert Research Center di Hanksville, nello Utah, dove si simulano le condizioni di vita e lavoro su Marte. La 32enne bioingegnere italiana e membro di Mars Planet, sezione italiana della Mars Society, dopo essere stata la prima italiana designata al comando di questo tipo di missione, la n. 172, svoltasi dal 31 ...

L’astronauta Paolo Nespoli rientrato sulla Terra : conclusa la missione VITA dell’Agenzia Spaziale Italiana : Con il rientro sulla Terra di Paolo Nespoli astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) si conclude la missione VITA dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). La Soyuz MS-05 è atTerrata alle 9.37 ora Italiana nella regione centrale del Kazakhstan con a bordo oltre a Nespoli anche il comandante russo della navicella Sergei Ryazansky ed il comandante della Stazione Spaziale Internazionale l’americano Randy Bresnik. Termina così dopo quasi 139 ...

Ces 2018 ospita per la prima volta una missione italiana : Milano, 27 nov. (askanews) Ces 2018, il più importante evento fieristico a livello mondiale sulle nuove tecnologie, in programma a Las Vegas dal 9 al 12 gennaio prossimi, quest'anno presenterà per la ...

Basket - Bogdan Tanjevic e la missione per salvare la pallacanestro italiana : "Solo l'idea la rilancerà " : Ma se a chiedertelo è Bogdan Tanjevic, Boscia per il mondo, il visionario che affrontando il vento sempre di punta ha segnato la storia del Basket, la risposta è obbligata: fuori, naturalmente! "Si ...