La Juventus e quella strana “tendenza” | ogni estate parte un big… cosa succederà a giugno?

Video/ Juventus Roma (1-0) : Nainggolan e quella lite... Highlights e gol della partita (Serie A 18^ giornata) : Video Juventus Roma (1-0): gli Highlights e i gol della partita che si è giocata sabato 23 dicembre per la 18^ giornata del campionato di Serie A all'Allianz Stadium(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 11:44:00 GMT)

Arbitro Tagliavento - Juventus Roma / Video - da VAR quella svista clamorosa in Sampdoria-Sassuolo... : Arbitro Tagliavento, Juventus Roma: Video. Da VAR quella svista clamorosa in Sampdoria-Sassuolo... Le ultime notizie sul direttore di gara del big match della 18^ giornata di Serie A(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 19:41:00 GMT)

Juventus - l’esclusione che fa rumore non è quella di Dybala : ‘caso’ confermato anche contro l’Inter : La giornata del campionato di Serie A ha regalato il big match tra Juventus ed Inter, una partita tra due squadre in forma che però non hanno regalato grande spettacolo, la squadra di Allegri ha provato a tenere il pallino del gioco. Alla fine la partita si è chiusa sul punteggio di 0-0, un risultato che può essere considerato giusto per quello che si visto in campo, prova di maturità superata per gli uomini di Luciano Spalletti. La notizia che ...

Juventus-Inter : quella volta che...i precedenti : ... la rivelazione del senatore Razzi Nuovo Stadio Roma, Pallotta scrive ai tifosi: 'E' casa vostra, investiremo i ricavi nel mercato' Dove vedere Juventus-Inter: diretta tv e streaming gratis Roma, ...

Juventus - Cuadrado : 'La strada è quella giusta. L'Inter? Ho già segnato ai nerazzurri' : Proprio l'esterno colombiano ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport sia della gara europea sia dei prossimi importantissimi impegni di campionato che dovranno cercare di avvicinare la Juve ...

Per Dybala la maglia più bella non è quella della Juventus Video : Non è certo il miglior momento da quando veste la maglia della Juventus quello che sta vivendo nelle ultime settimane [Video] l'attaccante argentino ex Palermo, Paulo #Dybala. La Joya, è questo il soprannome col quale il fortissimo calciatore sudamericano è ormai conosciuto nel mondo, dopo un inizio di stagione davvero stratosferico sembra aver perso la brillantezza messa in mostra nei primi mesi del 2017/2018 calcistico. L'estate scorsa sono ...

Questa Juventus (presuntuosa) meritava la figuraccia contro il Benevento : la mentalità vincente è quella di Napoli e Roma : 1/35 LaPresse/Jennifer Lorenzini ...