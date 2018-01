La disoccupazione scende | ma restano le difficoltà per gli over 35

Scende la disoccupazione. Più posti per i giovani : Migliora l'occupazione in Italia. Secondo i dati resi noti dall'Istat il tasso di disoccupazione è sceso all'11% a novembre, lo 0,1% in meno rispetto a ottobre. Si tratta del livello più basso da ...

Record storico per il lavoroOltre 23 milioni di occupatiLa disoccupazione scende all'11% : Gli occupati in Italia toccano la quota Record di 23,183 milioni di unità a novembre. Si tratta del massimo dall'inizio delle serie storiche nel 1977. Il tasso di occupazione sale di 0,2 punti percentuali al 58,4% Segui su affaritaliani.it

Euro Zona - tasso di disoccupazione ottobre scende all'8 - 8% : (Teleborsa) - Cala la disoccupazione dell'EuroZona nel mese di ottobre. Secondo l'Istituto di Statistica dell'Unione Europea (EuroSTAT), il tasso di disoccupazione è sceso all'8,8% dall'8,9% ...

Istat : a ottobre disoccupazione stabile all'11%. Quella giovanile scende del 34 - 7% : Il tasso di disoccupazione a ottobre è rimasto stabile rispetto a settembre all'11,1%. Lo rileva l'Istat sottolineando che rispetto a ottobre 2016 il tasso di disoccupazione è diminuito di 0,6 punti ...

Ocse : Pil stabile del 2018 - scende la disoccupazione : Il motore principale della ripresa continueranno ad essere i consumi privati, necessario mantenere il collegamento tra età pensionabile e aspettative di vita - Un'Italia ancora in chiaroscuro ma che ...

La ripresa c'è : oltre 11 mila addetti in più disoccupazione scende dal 5 - 2 al 4 - 4% : Produzione industriale orobica cresciuta dell'1,6% nel 3° trimestreBene il commercio (+3,6%) e i servizi (+2,7%). Risveglio dell'artigianato (+1,1%). Buone prospettive per l'edilizia

La disoccupazione scende ancora in Eurozona : (Teleborsa) - Cala la disoccupazione dell'Eurozona nel mese di settembre. Secondo l'Istituto di Statistica dell'Unione Europea (EUROSTAT), il tasso di disoccupazione scende all'8,9% dal 9% precedente (...