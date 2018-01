La dichiarazione che fa discutere | “attento Verdi | a Napoli farebbe panchina anche Dybala”

Roma - la dichiarazione di Perotti che non fa felici i tifosi : Arriva il momento in cui un giocatore pensa solo alla Coppa del Mondo . Ovviamente voglio fare bene nel mio club, ma darò tutto per avere questa chance, è una delle mie ultime possibilità. Darò tutto ...

Romina Power ancora innamorata di Al Bano : ecco la dichiarazione che spiazza Video : Le nuove dichiarazioni di Romina Power [Video] rilasciate a #Domenica In sicuramente alzeranno un nuovo polverone mediatico. Per quale motivo? La cantante italo-statunitense ospite nel salotto di Cristina Parodi ha fatto delle affermazioni che riguardano anche il suo ex marito #al Bano carrisi. Nel prosieguo dell'articolo troverete una descrizione dettagliata di quello che è andato in onda su Rai Uno. 'Domenica In': la cantante statunitense ...

Will Smith e la splendida dichiarazione alla moglie : “Ho imparato che l’amore è libertà. Buon anniversario - mia regina!” : “Ho imparato che l’amore è come il giardinaggio. Ho imparato ad aiutarti a sbocciare e diventare quello che vuoi essere (quello che sei nato per essere). Piuttosto che pretendere che tu diventi quello che il mio fragile ego ha bisogno che tu sia… Ho imparato a trovare piacere nel nutrire i tuoi sogni… piuttosto che lottare con te per soddisfare i miei bisogni egoisti e saziare le mie insicurezze. Ho imparato che l’amore sta nell’ascoltare, ...

Forza Nuova - militanti mascherati sotto la redazione di Repubblica : “È dichiarazione di guerra - Italia si difende a calci e pugni” : Un gruppo di militanti di Forza Nuova ha compiuto un blitz sotto la sede di Repubblica a Roma. Alcuni militanti del movimento neofascista sono entrati in azione con il volto travisato da maschere, hanno esposto una bandiera e un cartello con la scritta “Boicotta Repubblica e L’Espresso”. Un paio di fumogeni sono stati lanciati all’indirizzo di dipendenti del giornale che protestavano per la provocazione. Dopo pochi minuti ...

Filippa Lagerback - la dichiarazione sull'anello di Daniele Bossari a ‘Che tempo che fa’ : La proposta di matrimonio che Daniele Bossari ha fatto in diretta tv a Filippa Lagerback durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip ha...

Belen Rodriguez e Andrea Iannone si sono lasciati? / Quella dichiarazione della showgirl che sorprende : Belen Rodriguez e Andrea Iannone si sono lasciati? Il settimanale Chi non ha dubbi, Stefano De Martino unica opzione per l'argentina? Discussioni e mancata convivenza cause della rottura(Pubblicato il Wed, 22 Nov 2017 21:30:00 GMT)

Mattioli esulta per la vittoria della sua Spal : la dichiarazione che ha mandato in estasi i tifosi : Il presidente della Spal, Walter Mattioli, dopo la vittoria contro il Genoa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “È stata una partita intensa, interminabile. Era difficilissima, infatti c’era un internazionale a arbitrare. Abbiamo sofferto, ma ho visto una grande Spal soprattutto nel secondo tempo, con giocatori bravi a sacrificarsi. Voi sapete che per me la Spal è la miglior squadra del mondo e dopo questo successo sono più ...