La dedica del fidanzato a Rosa Perrotta per l' Isola

Milano dedica un palinsesto alle espressioni artistiche del Novecento : Lungo tutto il corso del 2018, Milano dedica un palinsesto alle espressioni artistiche e sociali che hanno animato il Novecento in Italia. La cultura del secolo appena trascorso ha infatti segnato profondamente l’Italia e in particolare il capoluogo lombardo, dove…Continua a leggere →

Un concept per vie traverse, mimetizzate, diagonali, che sembra sì fuoriuscito dai temi del disco, un po' per velleità letteraria un po' per gioco: torna L'AURA.

A Reggio Calabria la conversazione del Prof. Antonino Romeo dedicata alla figura di Vittorio Emanuele III : Antonino Romeo dedicata alla figura di Vittorio Emanuele III (1869-1947), Re d'Italia dal 29 luglio 1900 al 9 maggio 1946, tornata prepotentemente alla ribalta della cronaca e della politica per la ...

LUCA ONESTINI e IVANA MRAZOVA stanno insieme! La conferma arriva nei giri di Valzer di Verissimo: "Sono una coppia a tutti gli effetti, presto tutte le novità".

L'incredibile storia di Winter il delfino - serata dedicata agli animali su La5 : ... cast, trama e trailer L'incredibile storia di Winter il delfino 1: streaming Una storia di tenerezza legata all'amore per gli animali. La5 questa sera gioca la carta del senso animalista ...

Morto lo storico dell'arte Carlo Pedretti. Una vita dedicata a Leonardo da Vinci : È scomparso Carlo Pedretti, il massimo esperto in assoluto di Leonardo, lo storico dell'arte italiano più conosciuto e apprezzato nel mondo anglosassone. Avrebbe compiuto domani 90 anni. Se ne va dunque dopo una vita lunghissima e una malattia fulminea ma inesorabile, comunicata agli amici dai più stretti collaboratori solo qualche settimana fa, con l'emozione e i timori di chi sa che il lavoro ancora sul tavolo dello studioso ...

Ivana Mrazova e Luca Onestini, la modella festeggerà il compleanno in Italia in compagnia dell'ex tronista? I fans dei due gieffini sognano l'incontro tra i due.

Ivana Mrazova e Luca Onestini sono innamorati e si pensano nonostante la distanza? Ecco l'indizio nei social network che non è sfuggito ai tanti fan della coppia.

Al via l'anno del cibo italiano. dedicato a Marchesi : Quello che inizia domani sarà l'anno nazionale del cibo italiano, proclamato dai ministri (uscenti) dei Beni Culturali Dario Franceschini e dell'Agricoltura Maurizio Martina. Da gennaio via a ...

“Benito Mussolini uomo dell’anno 2017” : Il Tempo dedica la prima pagina al Duce : La faccia squadrata in prima pagina. L’espressione truce di un’istantanea d’epoca e il titolo su due righe: “L’uomo dell’anno“. È polemica per la prima pagina scelta dal quotidiano Il Tempo per la vigilia dell’ultimo giorno del 2017. Per il giornale diretto da Gian Marco Chiocci, infatti, il personaggio del 2017 è addirittura Benito Mussolini. Il motivo? Lo spiega il sommario della prima pagina: ...

Raffaello Tonon - dedica a Luca Onestini : le belle parole in difesa dell’amico : Raffaello Tonon sempre più amico di Luca Onestini: la dedica all’amico Raffaello Tonon e Luca Onestini, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, hanno continuato a frequentarsi anche una volta finito il reality. I due infatti, usciti dalla Casa, sono rimasti molto amici e, sui social, intrattengono spesso i loro followers con siparietti scherzosi e immagini […] L'articolo Raffaello Tonon, dedica a Luca Onestini: le belle ...

Guido Elmi è lo storico produttore di Vasco Rossi scomparso improvvisamente lo scorso 31 agosto. Per celebrare il suo ricordo, Blasco ha postato un video...

Borgio Verezzi - venerdì 29 Dicembre il concerto-spettacolo dedicato al tema tradizionale del Natale : venerdì 29 Dicembre alle ore 21 , nella Chiesa del Redentore a Borgio Verezzi, avrà luogo un concerto-spettacolo straordinario dedicato al tema tradizionale del Natale, a cura del gruppo CABIT qui in ...