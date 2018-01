Kodak lancia una criptovaluta per i fotografi E fa il botto in Borsa

Kodak lancia la criptovaluta per fotografi : (Teleborsa) - Le criptovalute continuano a destare molto interesse, non solo negli investitori ma anche nelle aziende. La Eastman Kodak ha deciso di buttarsi nel business delle valute digitali con il ...

Kodak lancia una criptovaluta per i fotografi. E vola in Borsa : MILANO - Eastman Kodak si lancia nel mercato delle valute digitali. E il titolo vola del 45% a 4,49 dollari al New York Stock Exchange. L'azienda un tempo famosa in tutto il mondo per le sue pellicole ...