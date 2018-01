Juventus-Can | l' affare è doppio Inter | Rafinha primo obiettivo | la rassegna stampa

Calciomercato Juventus/ News - Emre Can e Cristante allontanano Ceballos (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate alla squadra di Massimiliano Allegri: il Real Madrid potrebbe vendere Dani Ceballos, ma i bianconeri puntano Emre Can e Bryan Cristante.(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 03:31:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - Emre Can vuole solo i bianconeri (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: il centrocampista della nazionale tedesca, Emre Can, sempre più vicino al club di Torino(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 14:00:00 GMT)

Emre Can semper fidelis : rifiuta due top club per la Juventus : Conferme indirette da parte di Sky Sport: Emre Can si è promesso alla Juventus per il prossimo giugno. Nulla da fare per City e Bayern che hanno provato a tentarlo

Calciomercato Juventus - per Emre Can attesa e fiducia : TORINO - Servirà pazienza, ma l'ottimismo che si respira da giorni nell'ambiente juventino non è cambiato di una virgola. Emre Can e un futuro in bianconero: altro che una certezza assoluta, tuttavia ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari dell’8 gennaio in DIRETTA : Juventus accelera su Emre Can e pensa a Ozil - Cáceres ufficiale alla Lazio - Draxler interessa al Liverpool : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di trattative del Calciomercato invernale (lunedì 8 gennaio). Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. Questo potrebbe essere il grande giorno di Verdi al Napoli: si attende solo il sì del giocatore, il Bologna ha già dato l’ok. Si intensificheranno le trame per Emre Can e ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari dell’8 gennaio in DIRETTA : Juventus accelera su Emre Can e pensa a Ozil - Cáceres ufficiale alla Lazio - Sassuolo attivissimo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di trattative del Calciomercato invernale (lunedì 8 gennaio). Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. Questo potrebbe essere il grande giorno di Verdi al Napoli: si attende solo il sì del giocatore, il Bologna ha già dato l’ok. Si intensificheranno le trame per Emre Can e ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari dell’8 gennaio in DIRETTA : Juventus accelera su Emre Can e pensa a Ozil - Cáceres ufficiale alla Lazio - Paletta in uscita dal Milan : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di trattative del Calciomercato invernale (lunedì 8 gennaio). Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. Questo potrebbe essere il grande giorno di Verdi al Napoli: si attende solo il sì del giocatore, il Bologna ha già dato l’ok. Si intensificheranno le trame per Emre Can e ...

Juventus - benedetta sosta : i bianconeri ricaricano le pile in vista della Champions : Torino, 8 gennaio 2018 - La sosta non sarebbe potuta cascare in un momento migliore per la Juventus . In questi otto giorni di assoluto relax, i giocatori bianconeri potranno ricaricare le pile, sia a ...

Serie A in vacanza : quando ritornano le squadre ad allenarsi? Tutte le date dei ritiri e delle ferie : Juventus ultima a riunirsi : La Serie A di calcio è entrata nella sua pausa invernale: il campionato è fermo, non si giocherà nel weekend del 13-14 gennaio e si tornerà in campo soltanto domenica 21 gennaio per la 21^ giornata (la seconda del girone di ritorno). Si è giocato durante le festività natalizie e dunque soltanto ora le squadre possono tirare il fiato prima di tornare a giocare la seconda parte di stagione. Il rompete le riga all’Epifania, qualche giorno di ...

Cagliari-Juventus - Varriale indignato : "Arbitraggio scandaloso" : Nella polemica interviene Marco Mazzocchi , vicedirettore di Rai Sport: 'I social danno licenza di scrivere ciò che si vuole. Ognuno se ne assume la responsabilità. Sarò più chiaro. Non è nei poteri ...

Cagliari-Juventus - Varriale indignato : Arbitraggio scandaloso : Infuriano le polemiche dopo gli episodi contestati nella partita tra Juventus e Cagliari. Nonostante il Var, dunque, i veleni legati agli arbitraggi non sono spariti. Il giornalista della Rai Enrico Varriale su Twitter ha innecstao una polemica durissima dopo la vittoria dei bianconeri. I suoi commenti polemici sul tocco di mano di Bernardeschi e la presunta gomitata su Pavoletti hanno scatenato una vera e propria bufera. "Stasera ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari dell’8 gennaio in DIRETTA : Juventus accelera su Emre Can e pensa a Ozil - Verdi verso il Napoli - Inter pressa Deulofeu : oBuongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di trattative del Calciomercato invernale (lunedì 8 gennaio). Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. Questo potrebbe essere il grande giorno di Verdi al Napoli: si attende solo il sì del giocatore, il Bologna ha già dato l’ok. Si intensificheranno le trame per Emre Can e ...

Calciomercato Juventus/ News - si stringe per Emre Can (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo dei bianconeri: si stringe per arrivare al centrocampista Emre Can del Liverpool, calciatore di sicura affidabilità.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 03:39:00 GMT)

Juventus - Emre Can potrebbe arrivare subito : il Liverpool spinge per Keita : Juventus, Emre Can potrebbe arrivare subito: il Liverpool spinge per Keita Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Emre CAN potrebbe arrivare subito – La Juventus sta lavorando in questi giorni per assicurarsi le prestazioni di Emre Can. Il centrocampista del Liverpool è in scadenza al termine della stagione e i bianconeri avrebbero offerto un ...