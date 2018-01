Juve | Khedira | ' Serie A diversa | corsa a cinque per lo scudetto La Champions'

Juventus-Emre Can : appuntamento a giugno. Difficile anticipare l’affare a “causa” di Khedira : Juventus-Emre Can: appuntamento a giugno. Difficile anticipare l’affare a “causa” di Khedira Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus-Emre CAN- Come noto, la Juventus è ormai ad un passo dal chiudere l’affare Emre Can. Il giocatore tedesco, il quale ha già annunciato il suo addio al Liverpool a fine stagione, non rinnoverà il suo ...

Juventus - Khedira : 'Scudetto e Champions : ci crediamo. Ma quest'anno sarà più dura' : Di queste ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport, facendo dapprima chiarezza sull'obiettivo Scudetto: "quest'anno è differente rispetto all'anno scorso e a due anni fa - ha ammesso Khedira ...

Juventus - Khedira : "Scudetto? È dura. Quest'anno molte più rivali" : La Juve è già nel futuro Champions - Il centrocampista della Juve parla ai microfoni di Sky Sport 24, anche del sogno dei bianconeri: "La Champions League, come tutti gli anni, nella fase a gironi ...

Infortunio Dybala - il comunicato della Juventus : gli ultimi importanti aggiornamenti anche su Khedira : Infortunio Dybala, il comunicato della Juventus – L’attaccante della Juventus Dybala si è sottoposto nella mattinata di oggi a risonanza magnetica, che ha evidenziato una lesione distrattiva ai flessori della coscia destra che, con riserve del caso legate a precocità delle indagini effettuate, può essere definita di grado lieve-medio. Il calciatore inizierà da subito le cure riabilitative e la prognosi potrà essere meglio ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 7gennaio in DIRETTA : il Napoli vuole Verdi - Juventus tratta il rinnovo con Khedira : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di trattative del Calciomercato invernale. Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. L’obiettivo primario del Napoli è Verdi e soltanto dopo si penserà a eventuali soluzioni alternative. Da lunedì Giuntoli parlerà con il Bologna e nel contempo con l’agente del calciatore per capire ...

Live Cagliari-Juventus - cronaca e risultato in tempo reale : anche Khedira infortunato. Al suo posto Mandzukic : A tra poco con il Live Cagliari-Juventus Notizie sul tema Cagliari-Juventus diretta TV e Live streaming gratis oggi 6 gennaio, ecco dove vedere il match Probabili formazioni Cagliari-Juventus: ...

Calciomercato Juventus : Khedira - pronto il rinnovo : L’ormai certo arrivo di Emre Can costringerà certamente la Juventus a qualche cessione a centrocampo, che ora risulta essere il reparto più affollato di tutti. Il primo nome che era stato fatto per un possibile addio era quello di Sami Khedira: il mediano tedesco, soprattutto per una questione d’età, era tentato da un’esperienza negli Usa, dove avrebbe avuto un ultimo milionario contratto. Ora la situazione sembra essere ...

Juve - Khedira tentenna sul rinnovo : Il futuro di Sami Khedira è incerto. Secondo quanto rivelato da 'Tuttosport', la Juventus avrebbe offerto un rinnovo al tedesco che però sarebbe tentato da una esperienza in Mls. Khedira, che andrà in ...

Juventus, fatta per Emre Can: super stipendio per 4 anni. Addio a Khedira
Juventus, fatta PER Emre CAN- Come accennato nelle score ore, la Juventus sembrerebbe esser ormai ad un passo da Emre Can. Il centrocampista tedesco di origine turca, ha già accettato la proposta della società bianconera. e si trasferirà a Torino a ...

Juventus - Khedira: "Inizio difficile - ma ora sono al top"
Khedira – "Penso che quest'anno abbiamo gli stessi punti dell'anno scorso. Penso che in questo momento possiamo essere felici, ma per vincere lo scudetto dobbiamo fare lo stesso anche nella seconda parte di stagione. Non abbiamo ...

Juventus - Khedira lancia la sfida : 'Possiamo rimontare il Napoli' : TORINO - Ultima gara prima della sosta contro il Cagliari per la Juventus , in programma sabato 6 gennaio. Per un primo bilancio di stagione Sami Khedira ha rilasciato a Sky una lunga intervista in ...

Juventus - Khedira : 'Inizio difficile - ma ora siamo al top' : TORINO - ' Ho avuto un inizio difficile come la squadra. Non è stato facile a causa di piccoli infortuni. Ma ora fisicamente e mentalmente sono al top '. Sami Khedira ha toccato l'apice della forma ...

Var in Juventus-Torino / Video - fallo di Khedira nel gol di Mandzukic? Il precedente di Bergamo : VAR in Juve-Toro, polemiche sul fallo di Khedira. L'intervento del tedesco su Acquah ha portato al 2-0 di Mandzukic che ha deciso il derby della Mole in Coppa Italia(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 10:19:00 GMT)

Juve-Torino - ancora Acquah 8 mesi dopo. Rosso su Mandzu - niente fallo di Khedira : Afriye Acquah è giocatore molto fisico, a volte irruento nelle entrate. Otto mesi dopo il derby dello scorso 6 maggio, in cui era stato espulso per doppia ammonizione per un'entrata su Mandzukic, suo ...