Juve | ecco cosa manca per l' annuncio di Emre Can

Caressa : 'L'infortunio di Dybala non danneggerà la Juventus. Ecco perché...' : "L'infortunio di Dybala non danneggia la Juve perché il 4-3-3 che ora Allegri predilige non prevede l'argentino. A Cagliari l'allenatore ha dovuto cambiare tutta l'impostazione tattica della squadra ...

Calciomercato Juventus : Ozil - ecco il piano : L’occasione è ghiotta, le possibilità di arrivarci non moltissime ma un tentativo verrà fatto. Mesut Ozil è al momento uno dei pezzi più pregiati del futuro: il mercato della Juventus, per forza di cose, passerà anche da lui. Il calciatore tedesco in forza all’Arsenal, infatti, ha una situazione contrattuale assai interessante e, dopo il mancato trasferimento al Manchester United dell’estate scorsa, è sempre più lontana ...

Juventus : Marchisio infortunato - ecco i tempi di recupero : Non è certamente un’annata da ricordare per Claudio Marchisio: il centrocampista della Juventus, infatti, durante il derby di Coppa Italia contro il Torino, si è nuovamente infortunato. Per lui si parla di un trauma distorsivo agli adduttori del muscolo della coscia destra. Dopo lo stop forzato di Paulo Dybala, dunque, anche il talentuoso mediano classe ’86 dovrà stare nuovamente ai box: non basta, infatti, aver perso il posto ...

Infortunio Marchisio - pessime notizie per la Juventus : ecco quanto starà fuori : Infortunio Marchisio – Come se non bastasse il problema riportato da Dybala che lo terrà lontano dai campi per almeno 30-40 giorni, la Juventus dovrà fare i conti anche con l’Infortunio di Claudio Marchisio. Il centrocampista bianconero, durante il derby di Coppa Italia con il Torino, è stato sostituito per un problema alla coscia che si è rivelato più serio del previsto. Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello ...

Cagliari-Juve - la rivelazione di Ceppitelli : “ecco cosa mi ha detto l’arbitro sul fallo di mano di Bernardeschi” : Luca Ceppitelli, difensore del Cagliari, è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale rossoblù tornando sulla gara persa con la Juventus, che ha scatenato mille polemiche sia per la gomitata di Benatia a Pavoletti prima del goal di Bernardeschi sia per il tocco di mano in area dell’esterno bianconero, non sanzionato da Calvarese. Ecco le parole del centrale dei sardi: “Questo tipo di prestazioni ci fa capire che possiamo giocarcela con ...

Var addio - ecco il trucco per tornare agli “aiutini”. La Juventus (e non solo) ringrazia : Ci eravamo illusi che l’introduzione della tecnologia in campo avesse portato finalmente un po’ più di giustizia nel calcio italiano. Per qualche giornata, probabilmente, è anche successo. Ma adesso è in atto una vistosa restaurazione della soggettività del giudizio arbitrale, che molto spesso si traduce nella cara, vecchia sudditanza psicologica nei confronti delle big. Ieri sera è sembrato di assistere ad una di quelle belle partite d’altri ...

Dybala fa tremare la Juventus. Ecco i tempi di recupero : La progressione a centrocampo, la sensazione di aver ricevuto una 'coltellata' alla parte posteriore della coscia, lo stop immediato in mezzo al campo. E subito dopo, nel giro cinque secondi: ...

Cagliari - Pavoletti : 'Ecco come mettere in difficoltà la Juve' : Leonardo Pavoletti , attaccante del Cagliari , parla a Premium Sport prima della sfida contro la Juventus: 'Sarà una bella serata, ci sarà lo stadio pieno. Ci teniamo a fare una buona partita e proporre quello che abbiamo preparato. Dovremo attaccare la Juve? Se ...

Juve - Szczesny : 'Ecco cosa serve per battere il Cagliari' : Wojciech Szczesny , portiere della Juventus , parla a Sky Sport prima della sfida con il Cagliari : 'Queste partite sono importanti, sono tre punti importanti. Servirà avere la testa in campo senza pensare alle vacanze. Oggi dovremo essere al massimo per 90' ...

Marotta usa bastone e carota con Dybala : “Simbolo della Juventus? Ecco cosa dico” : Paulo Dybala è tornato ad essere protagonista nella Juventus dopo un periodo decisamente negativo. La ‘Joya’ ha realizzato una doppietta nel match con il Verona e sfornato un’ottima prestazione nel derby di Coppa Italia con il Torino, nonostante non sia arrivato il goal. Questa sera contro il Cagliari Allegri sembra orientato a lanciarlo nuovamente titolare, dandogli continuità. Intanto Marotta parlando dell’argentino ha ...

Calciomercato Juventus - maxi offerta per Mandzukic : ecco le cifre Video : Sono giorni molto caldi per il #Calciomercato della #Juventus; la sessione invernale ha infatti aperto da poco e il club bianconero è uno dei più attivi in questo momento, poiché sta cercando un centrocampista di qualita'. Nelle ultime ore, però, sono arrivate indiscrezioni anche per quanto riguarda il mercato in uscita. Le ultime notizie si concentrano su Mario Mandzukic, attaccante croato che è ormai diventato uno dei perni fondamentali della ...

Due mosse per mettere in scacco la Juve : ecco il mercato del Napoli : È per questo motivo che molto del futuro del Napoli passerà dalla capacità di questa dirigenza di affermare questa nuova e difficile politica. Se dovesse riuscirci da subito, allora anche le chance ...

Juve - ecco chi ha il piede caldo. Cagliari : c'è un dato che stupisce : 1 di 6 Successiva TORINO - Domani sera alla Sardegna Arena andrà in scena Cagliari - Juventus . Sarà l'ultimo match prima della sosta del campionato. Tante le curiosità e i dati statistici ...

Calciomercato Juventus - Emre Can è bianconero : ecco quando arriva! : Calciomercato Juventus – La telenovela legata al futuro di Emre Can potrebbe presto concludersi con un lieto fine per la Juventus. Il club bianconero infatti si appresta a mettere a segno un colpo importante, non per gennaio ma per giugno. Il centrocampista tedesco, infatti, secondo quanto riportato da ‘Gianluca Di Marzio’, ha scelto la Juve e quindi, salvo sorprese, la prossima estate si trasferirà a Torino a parametro zero. ...