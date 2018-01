: Juve, ascolta i consigli di Khedira: "Emre Can da prendere di corsa" - CalcioWeb : Juve, ascolta i consigli di Khedira: "Emre Can da prendere di corsa" - Vinny32434688 : @Juventology @lVendemiale Koulibaly e uno su Mertens l espulsione di de roon a Roma e netta, questo finto giornalis… - anton_petrovic : @darialdo79 @lordpeto Ascolta, io sono nato nel 1980. Ho iniziato ad amare il calcio alle elementari e all’epoca, c… - marghe_russo : #CagliariJuve #Pianic fa il santo a #Skycalcio #skycalcioclub.. Però nell'episodio incriminato mentre l'arbitro asc… - Dami92Damiano : @ste_solla10 Perché con la Juve devono invocare odio per chi ascolta, sulle altre squadre non ne possono parlare pe… -

(Di mercoledì 10 gennaio 2018) “Emre Can lo conosco bene, e’ giovane ma e’ potente, e’ molto talentuoso, vista l’eta’ deve imparare, deve crescere, ma se lantus avesse la possibilita’ di acquistare questo giocatore io la coglierei al volo, adesso e’ anche libero dal contratto e se io fossi un manager loi al volo”. Cosi’, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, Samiin merito all’interessamento dellantus nei confronti del suo connazionale che milita nel Liverpool. (ITALPRESS) L'articolodi: “Emre Can dadi corsa” sembra essere il primo su CalcioWeb.