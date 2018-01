Jobs Act da abolire | lo promette Berlusconi | “Troppi contratti a termine” Renzi | “Lui ha

Berlusconi : "Se vinciamo via il Jobs Act" : (AdnKronos) - Il Jobs act ha 'dopato' il mercato del lavoro. Per questo se Fi vincerà le elezioni, lo abolirà. E' stato lo stesso presidente del partito, Silvio Berlusconi, ad annunciarlo a Radio Anch'...

Berlusconi : «Aboliremo il Jobs Act - spinta solo provvisoria. Fontana candidato per la Lombardia» : La replica di Renzi: «Sarà contento il nordest». E arriva la «benedizione» all’ex sindaco di Varese, che intanto aveva già distribuito le locandine per la presentazione della sua candidatura. «Salvini lo ha indicato, i sondaggi hanno dato esito positivo»

Cosa cambia se salta il Jobs Act? Dal licenziamento all'indennizzo - ecco cosa può succedere : "Se il centrodestra tornerà al governo abolirà il Jobs Act". Le parole di Silvio Berlusconi raccolte da Radio Anch'io evidenziano la volontà dell'ex premier di modificare soprattutto la disciplina ...

Cancellare il Jobs Act? Attenzione a cosa promette davvero chi lo promette : Matteo Renzi se ne è giustamente lamentato: “Sono terrorizzato quando Berlusconi apre bocca perché lui la spara e a noi tocca realizzarla!”. Era stato Berlusconi a promettere di Cancellare l’articolo 18 ma l’impegno lo ha dovuto mantenere il Pd con il Jobs Act. Con una giustificazione falsa e una surreale. Quella falsa era che le imprese italiane non crescessero perché non potevano assumere più di 15 dipendenti, o avrebbero perso il ...

