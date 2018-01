Jimmy Iovine non lascerà Apple ad agosto

Apple Music perderà il suo ispiratore Jimmy Iovine : L'azienda specializzata in cuffie top di gamma e nello streaming Music ale era stata fondata dal produttore insieme al rapper Dr.Dre. Questa operazione è stata la base per la nascita di Apple Music . ...

Per Jimmy Iovine quello della musica streaming non è un buon business per la aziende : Se domani mattina Jeff Bezos si sveglia e dice di voler abbassare il prezzo dell'abbonamento di Amazon Music a 7,99$ sai cosa succede? Ci si accorge ancora di più che il business dello streaming non ...