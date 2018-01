Jeff Bezos sceglie ancora l' Italia | aprirà due nuovi centri di distribuzione

: Amazon sceglie l'Italia per aprire due nuovi centri di distribuzione #retailintelligence - TCGroup_IT : Amazon sceglie l'Italia per aprire due nuovi centri di distribuzione #retailintelligence - BlogNews_it : Jeff Bezos è l’uomo più ricco di sempre: supera i 105 miliardi di dollari - times_ocean : Jeff Bezos è l’uomo più ricco di sempre supera i 105 miliardi di dollari - maletaIt : Jeff Bezos è l’uomo più ricco di sempre: supera i 105 miliardi di dollari - Quasimezzogiorn : E’ Jeff Bezos l’uomo più ricco del mondo. Ora supera i 105 miliardi di dollari. -

(Di mercoledì 10 gennaio 2018) L'uomo più ricco del mondo,, il chairman della più grande societa' di commercio elettronico del mondo, #amazon, ha deciso di continuare ad investire in. La multinazionale di Seattle infatti aprira' a breve 2, uno die l'altro di smistamento.posti di lavoro Sara' una operazione che comportera' per la multinazionale una spesa di oltre 150 milioni di euro e portera' alla creazione di circa 1600posti di lavoro in tre anni. Questi sono iprogetti della societa' di e-commerce VIDEO. In ordine di tempo il primo che entrera' in produzione sara' quello a Torrazza Piemonte in provincia di Torino, che rappresentera' un ulteriore centro dida dove gli acquisti dei clienti verranno presi in carico e spediti. L'impianto è una struttura del tipo fulfillment center come quello di Castel San Giovanni a Piacenza, ...