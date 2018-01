ISCRIZIONI MIUR SCUOLA PRIMARIA 2018 Registrazioni online | procedure per scelta delle

ISCRIZIONI MIUR scuola primaria 2018/ Registrazioni online : sito in tilt - guida e istruzioni (ultime notizie) : Iscrizioni Miur scuola primaria 2018 , Registrazioni online : sito in tilt , guida e istruzioni . Le ultime notizie notizie e gli aggiornamenti sulla procedura: consigli e scadenze(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 19:29:00 GMT)

Scuola - ISCRIZIONI online 2018/19 - ultime notizie : il Miur pubblica la circolare : È disponibile sul sito del Miur la circolare sulle iscrizioni online 2018/2019 nella Scuola. Un comunicato ufficiale annuncia che “ci sarà tempo dalle 8.00 del 16 gennaio alle 20.00 del 6 febbraio 2018 per effettuare la procedura on line per l’iscrizione alle classi prime della Scuola primaria, della secondaria di I e II grado. Già […] L'articolo Scuola, iscrizioni online 2018/19, ultime notizie: il Miur pubblica la circolare ...