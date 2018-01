Iran | Trump e Opec | i pezzi sullo scacchiere del petrolio | che sale ai massimi da tre anni

Iran : Trump pagherà per sue azioni folli : 22.44 La guida suprema dell'Iran, Khamenei, minaccia gli Usa e il presidente Trump, dopo le proteste dei giorni scorsi definite dall'ayatollah "eterodirette", cioè scatenate dagli "Usa e sionisti attraverso il denaro di un ricco Stato del Golfo e il supporto dei loro scagnozzi". "Avete inflitto danni all'Iran e questo non rimarrà senza risposta", ha detto parlando nell'anniversario della rivolta contro lo scià il 9 gennaio '78. "Il presidente ...

Trump : Usa si inserIranno nel dialogo tra le Coree al momento giusto : "Al momento opportuno ci faremo coinvolgere" nei colloqui tra le due Coree. Lo ha dichiarato il presidente americano, Donald Trump, aggiungendo di essere "aperto al dialogo con il leader nordcoreano ...

La linea Trump sull'Iran deraglia al Palazzo di Vetro (di U. De Giovannangeli) : ... sia nella sua versione khameinista che in quella rohaniana, rappresenta, assieme alla Corea del Nord, il Nemico della pace, della sicurezza, oltre che degli interessi americani nel mondo. Un Nemico ...

La linea Trump sull'Iran deraglia al Palazzo di Vetro : Come una prova di forza si può trasformare in un boomerang diplomatico. Ovvero, l'ennesima figuraccia di Donald Trump al Palazzo di Vetro. Dopo Gerusalemme, l'Iran. Dopo aver twittato a più non posso contro il regime di Teheran, l'inquilino della Casa Bianca aveva spinto per una seduta di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Obiettivo dichiarato: far uscire allo scoperto gli "amici di Khamenei" e inchiodarli ad ...

Iran : convocazione Onu - autogol di Trump : 9.32 Convocare una riunione urgente del consiglio di sicurezza dell'Onu sull' Iran è stato un "autogol" dell'amministrazione Trump. Lo ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri Iraniano Javad Zarif,secondo il quale sulla questione la Casa Bianca "ha preso una cantonata". La maggioranza del Consiglio delle Nazioni unite, ha sottolineato, ha insistito sulla necessità di applicare in pieno l'accordo sul nucleare con l'Iran e di non ...

Pence all'attacco della 'pavida' Europa : 'Prendete posizione sull'Iran'. Trump punta alla disdetta dell'accordo nucleare (di U. De ... : "Hanno usato diversi strumenti, denaro, armi, politica e spionaggio per creare disordini", ha affermato Khamenei sulla sua pagina web, senza menzionare alcun Paese straniero in particolare. "A tempo ...

Stai con me o non ti pago. La strategia di Trump per Iran - Pakistan e Palestina : Per i falchi dell'amministrazione Usa, Rohani più che un interlocutore è un elemento di ambiguità che non permette di svelare al mondo che ciò che è irriformabile è proprio il regime teocratico-...

Stai con me o non ti pago. La strategia di Donald Trump per Iran - Pakistan e Palestina : Trump rilancia. E con lui Netanyahu: gli Stati Uniti e Israele mettono nel mirino il regime Iraniano, andando oltre il sostegno alla rivolta che da una settimana infiamma il Paese. La Casa Bianca torna a chiedere all'Iran di rispettare i diritti dei cittadini nelle proteste in corso. Ad affermarlo è la portavoce Sarah Sanders nel suo briefing quotidiano. Trump, ha spiegato la portavoce, vorrebbe vedere l'Iran rispettare i diritti umani e ...

Rai - Giovanna Botteri su Trump : Ha tolto speranza all'Iran : Giovanna Botteri è finita al centro delle polemiche per una frase contro Donald Trump pronunciata in diretta a Linea Notte al Tg3.La corrispondente della Rai da New York è intervenuta nella trasmissione televisiva Linea Notte. Interpellata dal conduttore Maurizio Mannoni sulle proteste che in questi giorni stanno sconvolgendo l'Iran, una frase della giornalista ha colpito i telespettatori più di altre. "La reazione negli Stati ...

Tg3 Rai - Giovanna Botteri su Trump : 'Ha tolto speranze Iran' : Come molti sanno, per la Botteri Trump è colpevole di tutti i mali del mondo. Indignate le reazioni su Twitter. 'Quindi', scrive ad esempio Maria Giovanna Maglie , 'questi rischiano la morte in ...

Il ministero degli Esteri dell'Iran condanna la dichiarazione di Trump - : Secondo il rappresentante del ministero degli Esteri iraniano, "questo approccio di Trump porterà ad una reazione da parte delle persone degne dell'Iran in tutto il mondo". A Trump ha consigliato di ...

Trump prepara nuove sanzioni contro lIran : vuole colpire Pasdaran : Le nuove sanzioni minacciate da Donald Trump contro l'Iran potrebbero colpire i Guardiani della rivoluzione (Pasdaran), una forza che risponde solo al leader supremo, l'ayatollah Ali Khameney. In tal ...

Trump : Iran ha fallito - tempo di cambiare : 15.53 L'Iran "sta fallendo a tutti i livelli nonostante il terribile accordo fatto con l'amministrazione Obama. Il grande popolo Iraniano è represso da molti anni". Lo afferma il presidente Usa Donald Trump, in un nuovo tweet sulle proteste ancora in corso in Iran. "Sono affamati - prosegue Trump - di cibo e di libertà. Insieme ai diritti umani, la ricchezza dell'Iran viene saccheggiata. tempo di cambiare!".

Iran - salgono a 12 i morti nelle proteste. Trump : "E' tempo di cambiare" : Il presidente Rohani risponde al capo della Casa Bianca: "Non ha diritto di simpatizzare con il popolo Iraniano, dimentica che pochi mesi fa ha definito la nazione Iraniana terrorista"