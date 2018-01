Interesse del Napoli per Perin | Zoff lo consiglia agli azzurri

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - Interesse di Crotone e Spal per Pantic della Dinamo Kiev : Alexandar Pantic, difensore della Dinamo Kiev, potrebbe approdare in Serie A in questa sessione di mercato invernale. Il centrale classe 1992 in stagione ha collezionato appena 5 presenze tra campionato, coppa d’Ucraina e Europa League e potrebbe decidere di cambiare aria per ritrovare la continuità perduta. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, Crotone e Spal hanno mostrato interesse per Pantic. Il difensore serbo costa ...

Comparto automotive al centro dell'Interesse del mercato : (Teleborsa) - Non solo Fiat Chrysler Automobile, al centro dell'interesse degli investitori, ma anche il Comparto auto. L'indice di riferimento, DJ Stoxx UE, sta guadagnando oltre l'1%. Tra i player ...

Juventus - Interesse della Spal per Sturaro : i dettagli : Juventus, interesse della Spal per Sturaro: i dettagli Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, interesse della Spal PER Sturaro – Il rapporto di Stefano Sturaro con la tifoseria della Juventus è ai minimi storici, come testimoniano i fischi dell’Allianz Stadium durante il match di Coppa Italia contro il Torino. Per la verità, il classe 1993 è ...

Calciomercato Roma / News - torna l'Interesse per Badelj : c'è anche Montella (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il nome di Milan Badelj torna di attualità a Trigoria, forte concorrenza per il centrocampista croato (c'è anche il Siviglia)(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 11:15:00 GMT)

Rincaro A24-A25 - Pd : disInteresse e silenzio da parte dell'amministrazione di Celano. Intervenite : Il momentaneo blocco delle tariffe è stato bocciato dal Tar e Consiglio di Stato proprio in virtù della convenzione firmata nel 2001, ma questo ennesimo aumento ha mobilitato l'intero mondo politico ...

La trasparenza del terzo settore - un punto fermo a tutela dell'Interesse collettivo : Verificato a proprio giudizio l'immobilismo dell'amministrazione SVS, dubbioso sull'opportunità di un'eccessiva presenza della politica locale nella gestione, influenza rappresentata proprio dalla ...

Calciomercato Udinese - Interesse per Lapadula? Spunta un comunicato del club friulano : Calciomercato Udinese – Negli ultimi giorni sono circolati numerosi rumors in merito ad un possibile interesse dell’Udinese per Gianluca Lapadula. Il club friulano ci ha tenuto però ad allontanare queste voci con un comunicato: “In relazione alle notizie riportate da alcuni organi di stampa circa un ipotetico interessamento di Udinese Calcio nei confronti del giocatore del Genoa Lapadula, il Direttore Sportivo dei ...

Benevento - Interesse per un giocatore dell'Udinese : Il Corriere dello Sport riporta che il Benevento, in cerca di un rinforzo in attacco, sarebbe interessato a Ryder Matos dell'Udinese.

Gentiloni non arretra sulla missione in Niger : "Sacrosanta per l'Interesse dell'Italia" : "Il Niger è un Paese pronto forse più degli altri a collaborare sulle migrazioni anche perché è un Paese di transito. Se diamo il nostro contributo al consolidamento delle capacità di tenuta di quel Paese facciamo una cosa sacrosanta per l'interesse italiano". Lo dice il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni."Questa missione - sostiene Gentiloni - inserita in tante decisioni prese deve segnare ...

Cosa fare a Canazei : luoghi di Interesse del borgo delle Dolomiti : Canazei è una meta perfetta per gli amanti degli sport invernali e della neve. Dal centro cittadino infatti è possibile raggiungere comodamente numerosi impianti sciistici della Val di Fassa per ...

ILVA. Borraccino : 'bene l'Interesse diretto del premier Gentiloni per distendere il clima da rissa che si è venuto a creare'. : ... che aveva parlato di "patto delle orecchiette" rischiava davvero di sottrarre serietà ad una vicenda che, invece, merita il massimo rispetto e il massimo impegno da parte della politica. Contiamo ...

Cose di lana - asta deserta : Supermaglia continua i lavori ma esprime rammarico per il 'disInteresse delle istituzioni' : asta deserta per il gruppo Cose di lana. Nessuna offerta per l'acquisizione dell'unico lotto che comprendeva il marchio registrato e gli altri collegati " "Il Granchio", Supermaglia, Neptunia, Piero ...

Calciomercato Milan - sempre vivo l’Interesse per Badelj : la situazione : Calciomercato Milan – Da ormai diverse sessioni di mercato il nome di Milan Badelj viene accostato al Milan. Montella avrebbe voluto portarlo in rossonero ma alla fine in estate i rossoneri come regista hanno scelto Lucas Biglia con la Fiorentina che ha deciso di trattenere il croato dopo le varie cessioni di Borja Valero, Vecino, Bernardeschi e Gonzalo Rodriguez. Badelj però andrà in scadenza a giugno e non sembra intenzionato ad ...