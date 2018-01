Inter | riecco Rolando | c’è l’ok di Spalletti

: RT @Alex_Cavasinni: Leggi il titolo e pensi: ok, riecco la storiella dei rimpianti #Inter per #Coutinho. Ma almeno qualcuno ha coraggio e s… - SempreSoloAmala : RT @Alex_Cavasinni: Leggi il titolo e pensi: ok, riecco la storiella dei rimpianti #Inter per #Coutinho. Ma almeno qualcuno ha coraggio e s… - leo1908MI : RT @Alex_Cavasinni: Leggi il titolo e pensi: ok, riecco la storiella dei rimpianti #Inter per #Coutinho. Ma almeno qualcuno ha coraggio e s… - Alex_Cavasinni : Leggi il titolo e pensi: ok, riecco la storiella dei rimpianti #Inter per #Coutinho. Ma almeno qualcuno ha coraggio… - interclubpavia : Inter, riecco Berardi: ennesimo sondaggio col Sassuolo - internewsit : Inter, riecco Berardi: ennesimo sondaggio col Sassuolo - -

Leggi la notizia su serieanews

(Di mercoledì 10 gennaio 2018): c’è l’ok diSerie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro...- L’sembrerebbe aver individuato il giusto rinforzo difensivo in modo da arginare le problematiche dovute ai diversi infortuni. Secondo quanto riportato dal quotidiano “O Jogo”, i nerazzurri sarebbero pronti a riaprire le porte ad un ritorno a Milano diHA DETTO SI’ Il centrale difensivo portoghese potrebbe decidere di lasciare …: c’è l’ok diSerie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro...