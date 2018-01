Inter | primo rinforzo in dirittura d' arrivo | mentre Ramires

: San Siro, anche l’Inter dà la disdetta alla società che gestisce lo stadio. Il futuro… - InterClubMonte1 : San Siro, anche l’Inter dà la disdetta alla società che gestisce lo stadio. Il futuro… - Vittorio_ML : RT @FcInterNewsit: Skriniar: "Lasciare l'Inter? Non ci penso proprio. Sono felice e voglio restare il più a lungo possibile" - VittoRoto : RT @FcInterNewsit: Skriniar: "Lasciare l'Inter? Non ci penso proprio. Sono felice e voglio restare il più a lungo possibile" - MTrentini : RT @FcInterNewsit: Skriniar: "Lasciare l'Inter? Non ci penso proprio. Sono felice e voglio restare il più a lungo possibile" - dominetmilan : RT @FcInterNewsit: Skriniar: "Lasciare l'Inter? Non ci penso proprio. Sono felice e voglio restare il più a lungo possibile" -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di giovedì 11 gennaio 2018) A meno di clamorosi ripensamenti, Rafinha vestira' la maglia dell'VIDEO. Gli ultimi nodi stanno per essere sciolti, quello connesso alle condizioni fisiche del giocatore è il principale. Il centrocampista brasiliano è perfettamente guarito dal problema al ginocchio che lo ha tenuto lontano parecchi mesi dal pallone: ci sono voluti ben dueventi chirurgici, ma adesso Rafinha si allena con i compagni del Barcellona da oltre 40 giorni. Quello legato alla forma è ovviamente un altro discorso: l'obiettivo di mercato nerazzurro non gioca un match ufficiale da nove mesi ed è chiaro che non può essere al top. L'altro nodo è legato alle condizioni economiche: il club catalano non si è opposto alla soluzione prospettata dall'#, il prestito con diritto di riscatto. Resta da fissare la cifra,le altre piste 'calde' che portavano al tedesco André Schurrle ed ...