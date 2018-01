Inerzia | significato e momento

Leggi la notizia su ideegreen

(Di mercoledì 10 gennaio 2018), forza didio anche principio di. E’ una parola di uso comune ma che troviamo in ambito scientifico per descrivere dei concetti affatto banali. Chi li ha scoperti e descritti, ce ne ha messo di tempo per capire come fare quadrare tutto, e chi li studia, ci suda sopra. Certo non può comportarsi cone aspettare che risultino chiari da soli. (altro…)Idee Green.