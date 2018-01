In vino veritas | sbronze fantastiche e come spiegarle

: RT @Debby1861: @Leo52535791 Ahh ecco, dicevo io...chissà ??in vino veritas un bicchiere tira l'altro come le ciliegie e le chiappe vengono s… - Leo52535791 : RT @Debby1861: @Leo52535791 Ahh ecco, dicevo io...chissà ??in vino veritas un bicchiere tira l'altro come le ciliegie e le chiappe vengono s… - Debby1861 : @Leo52535791 Ahh ecco, dicevo io...chissà ??in vino veritas un bicchiere tira l'altro come le ciliegie e le chiappe vengono scoperte ???? - FabioLaVitola : "In vino veritas"... Ecco perchè tanti astemi.... - GiustiVincenzo : @Storace @sergio_pirozzi @GMChiocciTW @dimario_daniele @nzingaretti @antoaurigemma @berlusconi @matteosalvinimi… - MrAmaroneMasi : In vino veritas: maschile e femminile creano #Masi #DanielaCavallo @veronain1 -

(Di mercoledì 10 gennaio 2018) Secondo la California State University, una delle autorità americane in campo enologico data la regione particolarmente produttiva nell'ambito della vitivinicoltura, quest'anno il panorama enoico seguirà quattro trend vincenti: la produzione vinicola intende infatti limitare la dose di solfiti, per ridurre l'utilizzo di prodotti chimici e agevolare i giovani produttori, e prediligere la produzione di amabili, preferiti da molti perché dolci, sensoriali e semplici. Ma oltre ai vini zuccherini, il mercato si sta orientando anche su una maggiore qualità delle uve in vigna più che sull'invecchiamento, per integrare perfettamente l'uso del legno, che determina sapori eccessivamente marcati, e non renderne la presenza troppo invadente....