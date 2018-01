: In arrivo Rainway una nuova app che ti consentirà di riprodurre i giochi per PC su qualsiasi dispositivo, in open b… - GAMESANDCON : In arrivo Rainway una nuova app che ti consentirà di riprodurre i giochi per PC su qualsiasi dispositivo, in open b… -

Leggi la notizia su gamesandconsoles

(Di mercoledì 10 gennaio 2018)è unaapplicazione che permetterà ai giocatori PC di trasmettere i lorosu console e smartphone portatili. Il suo team di sviluppo ha lavorato a questa app per un po ‘di tempo e ha annunciato che inizierà una fase beta aperta il 20 gennaio.funzionerà su tutti i moderni hardware come Intel, AMD e Nvidia e saranno tutti supportati immediatamente. I giocatori possono giocare tramite il browser o tramite le numerose applicazioni native.promette anche di consentire flussi 60FPS con gameplay a bassissima latenza,non solo, ma i giocatori saranno anche in grado di controllare il frame rate, la risoluzione e il bit rate dello stream. La cosa ancora più bella è chesarà sempre completamente gratuito da usare senza costi nascosti. I giocatori possono trasmettere tutti i loro, quando vogliono, ovunque si trovino, per tutto il tempo che ...