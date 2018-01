Imprese in crisi | sottoscritto protocollo a Ragusa

Gentiloni : "L'Italia si è ripresa dalla più grande crisi del Dopoguerra grazie alle famiglie e alle Imprese " : Il nostro Paese si stava ancora leccando le ferite e in un momento delicato della nostra economia 'pensate a quanto sarebbe stato grave e devastante avere un'interruzione drammatica della legislatura'...

Gentiloni : “L’Italia si è ripresa dalla più grande crisi del Dopoguerra grazie alle famiglie e alle Imprese ” : Essere arrivati a una conclusione ordinata della legislatura «è uno degli obiettivi importanti che ha raggiunto questo governo». È iniziata così l’ultima conferenza stampa del premier Paolo Gentiloni in occasione della fine del 2017. Il nostro Paese si stava ancora leccando le ferite e in un momento delicato della nostra economia «pensate a quanto ...

Stesso numero di vertenze - lo Stato che non assiste le Imprese . La gestione delle crisi : L'invito del Mise al mondo degli imprenditori ora è 'investire, rischiare e innovare': è il momento di farlo, come dimostra il grande interesse da parte di molti fondi cinesi e americani. Se avete ...

Nuove risorse alle Imprese nelle aree di crisi : La Regione Friuli Venezia Giulia ha destinato fondi per sostenere la competitività e favorire lo sviluppo delle imprese insediate nei comuni ricadenti nelle aree di crisi industriale non complessa. ...

Germania : Imprese snobbano la crisi politica - fiducia tocca i massimi storici : Nonostante il momento di crisi della politica tedesca, sale nel mese di novembre l'indice Ifo, che misura in Germania la fiducia delle imprese. Il dato ha toccato il massimo storico di 117,5 punti, in aumento rispetto a ottobre quando ...