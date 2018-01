“Immaturi-La serie” dal cinema alla Tv Nel cast Ricky Memphis | Luca Bizzarri | Paolo

Leggi la notizia su domanipress

(Di mercoledì 10 gennaio 2018) Dal 12 gennaio in prima serata su Canale 5, arriva-La, la fiction in 8 puntate tratta dal film cult”.Genovese è, in questo caso, nelle vesti di direttore artistico, mentre la regia è affidata a Rolando Ravello. La trama riprende il soggetto del film:soglia dei 40 anni, a un gruppo di ex compagni di scuola viene annullato l’esame di maturità dal Ministero della Pubblica Istruzione e si trovano, quindi, costretti a ripetere la famigerata prova, pena l’azzeramento dei titoli conseguiti in seguito. Nella serie, diversamente dal film, entrano in contatto due generazioni che si scambiano quasi di ruolo: i quarantenni giocano a fare gli eterni giovani e gli adolescenti, con i quali si ritrovano a condividere l’aula e l’intero anno scolastico, si dimostrano spesso più maturi e attenti ai veri valori della vita.è ancora Lorenzo, irriducibile ...