: Ilva, riprende la trattativa al Ministero. Fiom: “Fondamentale che non si sia nemmeno un licenziamento”… - Cascavel47 : Ilva, riprende la trattativa al Ministero. Fiom: “Fondamentale che non si sia nemmeno un licenziamento”… - silviabest77 : Ilva, riprende la trattativa al Ministero. Fiom: “Fondamentale che non si sia nemmeno un licenziamento” - MateriaStefano : RT @rassegna_it: Riprende la vertenza #Ilva. Incontro a Roma tra governo, sindacati e Am Investco: in agenda gli esuberi e i piani industri… - cgilnazionale : RT @rassegna_it: Riprende la vertenza #Ilva. Incontro a Roma tra governo, sindacati e Am Investco: in agenda gli esuberi e i piani industri… - soniapa1970 : RT @rassegna_it: Riprende la vertenza #Ilva. Incontro a Roma tra governo, sindacati e Am Investco: in agenda gli esuberi e i piani industri… -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 gennaio 2018) Al via al Mise il tavolo fra i sindacati e azienda sul piano industriale per il rilancio dell. Al tavolo i segretari generali di Uilm, Cisl, e, i manager di Am InvestCo, il viceministro Teresa Bellanova e il commissario straordinario Enrico Laghi. ”Lavoriamo per arrivare con un piano industriale condiviso prima della pronuncia antitrust”ha detto all’ingresso Rocco Palombella segretario della Uilm L'articololaal: “Fondamentale che non si siaun licenziamento” proviene da Il Fatto Quotidiano.