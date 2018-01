Il Segreto | trame spagnole | una storica coppia si lascerà per sempre | ecco quale

Il Segreto trame marzo : Carmelo fa pace con Adela e diventa sindaco Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su #Il Segreto, la soap opera che ha appena annunciato Cristobal venire punito da Eusebio Garrigue [Video]s. Le ultime novita' rivelano che Severo fara' in modo che Carmelo assuma il comando del municipio per vendicarsi di Donna Francisca. Anticipazioni Il Segreto: Severo e Carmelo tramano contro Francisca Dallee anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto [Video], si apprende che ...

Il Segreto trame marzo : Carmelo fa pace con Adela e diventa sindaco : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su Il Segreto, la soap opera che ha appena annunciato Cristobal venire punito da Eusebio Garrigues. Le ultime novità rivelano che Severo farà in modo che Carmelo assuma il comando del municipio per vendicarsi di Donna Francisca. Anticipazioni Il Segreto: Severo e Carmelo tramano contro Francisca Dallee anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto, si apprende che Francisca non consegnerà ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 15 al 19 gennaio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 15 a venerdì 19 gennaio 2018: Camila prova a farsi dire da Lucia il motivo che l’ha spinta a tentare di togliersi la vita, ma la Torres tergiversa e le chiede che sia Hernando ad assisterla durante la convalescenza. Severo propone a Francisca di firmare la denuncia contro Garrigues, ma la donna rifiuta temendo che Cristobal possa scagliarsi contro di lei e Raimundo. Mauricio cede agli ...

Il Segreto : le trame dall’8 al 12 gennaio 2018 – Anticipazioni : Il Segreto torna ad accompagnare i telespettatori con le sue storie. L’appuntamento con la celebre soap di Canale5 questa settimana è da lunedì a venerdì dalle 16:10 alle 17:10. Il Segreto | Le trame della settimana dall’8 al 13 gennaio 2017 Don Anselmo e Don Berengario rivelano a Don Gaspar chi è veramente Cristobal e di cosa è stato capace. Proprio mentre Matias e […] L'articolo Il Segreto: le trame dall’8 al 12 ...

Il Segreto trame Spagna : Marcela dà a sua figlia il nome della madre di Emilia Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su #Il Segreto, la soap opera che ha appena annunciato il ritorno in prima serata [Video]. Le trame spagnole ci svelano che Marcela e Matias diventeranno genitori durante un parto, ricco di colpi di scena. Anticipazioni Il Segreto: la storia d'amore di Marcela e Matias Con le anticipazioni delle nuove puntate de El Secreto de Puente Viejo scopriamo che Matias Castaneda decidera' di sposare ...

Il Segreto trame Spagna : Marcela dà a sua figlia il nome della madre di Emilia : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su Il Segreto, la soap opera che ha appena annunciato il ritorno in prima serata. Le trame spagnole ci svelano che Marcela e Matias diventeranno genitori durante un parto, ricco di colpi di scena. Anticipazioni Il Segreto: la storia d'amore di Marcela e Matias Con le anticipazioni delle nuove puntate de El Secreto de Puente Viejo scopriamo che Matias Castaneda deciderà di sposare Marcela Del ...

Il Segreto - trame spagnole : Dolores Miranar riceve una notizia sconvolgente Video : Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato alle anticipazioni su Il Segreto [Video]. Circa un anno fa tutti i fans italiani hanno visto per l'ultima volta un personaggio maschile molto amato: Pedro Miranar. L'uomo ha abbandonato la moglie Dolores e il figlio Hipolito e si è trasferito definitivamente in Russia, la patria del comunismo. L'ex sindaco di Puente Viejo ha scelto di re il suo grande sogno: iniziare una carriera politica lontano dalla ...

Il Segreto - trame spagnole : Dolores Miranar riceve una notizia sconvolgente : Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato alle anticipazioni su "Il Segreto". Circa un anno fa tutti i fans italiani hanno visto per l'ultima volta un personaggio maschile molto amato: Pedro Miranar. L'uomo ha abbandonato la moglie Dolores e il figlio Hipolito e si è trasferito definitivamente in Russia, la patria del comunismo. L'ex sindaco di Puente Viejo ha scelto di seguire il suo grande sogno: iniziare una carriera politica lontano dalla ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dall’8 al 12 gennaio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 8 a venerdì 12 gennaio 2018: Don Gaspar viene convocato da Don Anselmo e Don Berengario. Vogliono svelargli la vera identità del suo amato pupillo, Cristobal, con l’intento di liberarsi una volta per tutte di lui. Matias e Marcela stanno per pronunciare il “sì” quando Beatriz irrompe in chiesa. Matias esita un attimo e alla fine si sposa. Beatriz non riesce a farsene una ...

Il Segreto trame Spagna : Julieta terrorizzata da una visita - chi sarà? Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su #Il Segreto, la soap opera che ha appena annunciato Donna Francisca distruggere Cristobal [Video]nelle prossime puntate italiane. Le trame spagnole ci svelano che a Puente Viejo giungera' un personaggio misterioso legato a Julieta Uriarte. Anticipazioni Il Segreto: Julieta riceve una visita inaspettata Le anticipazioni delle puntate spagnole de Il Segreto andate in onda in Spagna in questi ...

Il Segreto trame 2-6/01 : Mariana torna - Beatriz ferma le nozze di Matias Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su ''#Il Segreto'', la soap opera di Aurora Guerra, che ha appena visto Mauricio ribellarsi al volere della matrona [Video]. Le trame in onda da martedì 2 a sabato 6 gennaio, rivelano che Puente Viejo sara' nuovamente protagonista di un graditissimo ritorno e di un ultimo gesto d'amore. Anticipazioni ''Il Segreto'' al 6-01: il ritorno di Mariana, Severo scoperto? Le anticipazioni delle ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 2 al 6 gennaio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da martedì 2 a sabato 6 gennaio 2018: Matias chiede scusa a Marcela, ma ora si trova ad affrontare nuove sfide: prima incontra Camila e Hernando, che comunque si mostrano gentili e disponibili con lui, e poi subisce “l’agguato” di Beatriz; la ragazza gli chiede di annullare il matrimonio e tornare da lei. Camila chiede a Hernando se c’è stata un’altra donna, ma lui ...

Il Segreto trame gennaio : Francisca sequestra Cristobal - Matias lascia Beatriz Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su #Il Segreto, la soap opera che ha appena annunciato la trappola di Camila e Hernando alla Torres [Video]. Le trame di fine gennaio ci svelano che Matias scegliera' tra Beatriz e Marcela, mentre ci saranno brutte notizie per Cristobal Garrigues. Anticipazioni Il Segreto: Cristobal prigioniero di Francisca Le anticipazioni delle puntate de Il Segreto [Video] in onda a fine gennaio su Canale ...

Il Segreto trame gennaio : Francisca sequestra Cristobal - Matias lascia Beatriz : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su Il Segreto, la soap opera che ha appena annunciato la trappola di Camila e Hernando alla Torres. Le trame di fine gennaio ci svelano che Matias sceglierà tra Beatriz e Marcela, mentre ci saranno brutte notizie per Cristobal Garrigues. Anticipazioni Il Segreto: Cristobal prigioniero di Francisca Le anticipazioni delle puntate de Il Segreto in onda a fine gennaio su Canale 5, rivelano che ...