IL SEGRETO | anticipazioni puntata di giovedì 11 gennaio 2018

Anticipazioni Il SEGRETO : FE lascia (momentaneamente) Puente Viejo : Tra qualche mese, i telespettatori italiani de Il Segreto dovranno congedarsi momentaneamente dalla simpatica Fe Perez (Marta Tomasa Worner): vessata in continuazione da Nazaria Gorostiza (Cayetana Cabezas), la sposa per procura del suo amato Mauricio Godoy (Mario Zorrilla), la domestica prenderà la sofferta decisione di lasciare Puente Viejo. Scopriamo dunque insieme come si arriverà a questo clamoroso risvolto… In primo luogo, le ...

Anticipazione Il Segreto: Francisca organizza il matrimonio di Mauricio con Nazaria Mauricio e Fe si sono innamorati e questo è ben noto a tutti i telespettatori de Il Segreto ormai. In ogni caso, la domestica e il capomastro di Francisca non possono dare sfogo ai loro sentimenti a causa della volontà della loro padrona.

Il SEGRETO - anticipazioni dal 15 al 19 gennaio 2018 : I fans della soap il Segreto saranno felici di sapere che ci sarà un nuovo cambio di orario per la telenovela. Tornerà, infatti, la puntata serale e l’orario del daytime nel pomeriggio varierà per l’arrivo nelle nostre case dell”L’isola dei famosi. Da martedì 23 gennaio 2018 l’orario pomeridiano passerà alle 16.20 circa. Il sabato e la domenica non ci sarà Il Segreto, ma tornerà il serale da mercoledì 17 gennaio ...

IL SEGRETO / Severo è vivo! Gli abitanti di Puente Viejo scoprono la verità (Anticipazioni 10 gennaio) : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 10 gennaio: Severo si presenza nella piazza di Puente Viejo davanti agli occhi degli abitanti del paese e soprattutto di Cristobal Garrigues.(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 04:19:00 GMT)

Il SEGRETO anticipazioni : CARMELO LEAL nuovo sindaco di Puente Viejo!!! : Nelle prossime puntate italiane de Il Segreto, ci saranno tantissime novità che riguarderanno CARMELO LEAL (Raul Pena): l’uomo si lascerà infatti convincere dalla compagna Adela (Ruth Llopis) e dall’amico Severo Santacruz (Severo Santacruz) ad intraprendere la carriera politica; scopriamo dunque insieme come si arriverà a questo passaggio fondamentale… Secondo quanto riportano le anticipazioni, tutto avrà inizio quando ...

Anticipazioni Il SEGRETO trama puntate 15-19 gennaio 2018 : arriva il temuto padre di Cristobal! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 15 gennaio a venerdì 19 gennaio 2018: Eusebio pronto a punire Cristobal! Hernando confessa il tradimento! Anticipazioni Il Segreto: Eusebio Garrigues, padre adottivo di Cristobal, giunge a Puente Viejo con l’intento di punire il figlio! Hernando confessa a Camila di averla tradita con Lucia! Nicolas sempre più innamorato della Valdesalce! Parte una nuova appassionante settimana in compagnia ...

Il SEGRETO anticipazioni 9 gennaio 2018 : Don Gaspar contro Cristobal : Il gesuita ordina al Garrigues di abbandonare Puente Viejo, ma l'ex intendente non intende obbedire.

Il SEGRETO - anticipazioni spagnole : Pedro chiede divorzio : El secreto de puente viejo, soap scritta da aurora guerra, ci riserva sempre tante ed inaspettate sorprese. Le anticipazioni sulle trame spagnole de Il Segreto svelano che Dolorer Miranar troverà un nuovo amore dopo l’addio di Pedro, ma andiamo con ordine. anticipazioni spagnole Il Segreto In primo piano nelle nostre anticipazioni di oggi provenienti dalla spagna c’è Dolores, che in Italia ha appena propagato la voce del tentato ...

IL SEGRETO / Cristobal lascia Puente Viejo insieme a Don Gaspar? (Anticipazioni 9 gennaio) : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 9 gennaio 2018: Don Gaspar scopre i misfatti di Cristobal Garrigues e gli chiede di lasciare Puente Viejo insieme a lui.(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 08:20:00 GMT)

IL SEGRETO - anticipazioni e trame puntate dal 15 al 19 gennaio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 15 a venerdì 19 gennaio 2018: Camila prova a farsi dire da Lucia il motivo che l’ha spinta a tentare di togliersi la vita, ma la Torres tergiversa e le chiede che sia Hernando ad assisterla durante la convalescenza. Severo propone a Francisca di firmare la denuncia contro Garrigues, ma la donna rifiuta temendo che Cristobal possa scagliarsi contro di lei e Raimundo. Mauricio cede agli ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di martedì 9 gennaio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 9 gennaio 2018: Don Gaspar, appreso del terribile comportamento di Cristobal Garrigues, intima a quest’ultimo di partire insieme a lui alla volta di Madrid, ma l’ex intendente non vuol saperne: preferisce restare a Puente Viejo pur di compiere la sua vendetta. Intanto Donna Francisca è decisa ad allontanare Mauricio da Fe e, per far ciò, gli cerca una donna con la quale farlo ...

Il SEGRETO - anticipazioni : Severo affronta Cristobal : Il Segreto Per Severo è arrivato il momento di tornare ufficialmente a Puente Viejo per affrontare Cristobal Garrigues. L’uomo, che si è fatto credere morto a lungo, nelle puntate de Il Segreto in onda questa settimana affronterà pubblicamente il suo nemico, così tutti i compaesani scopriranno insieme a lui la verità. A seguire le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 8 a venerdì 12 gennaio 2018. Il Segreto: anticipazioni lunedì 8 ...

Anticipazioni Il SEGRETO : cosa nascondono JULIETA e CONSUELO su ANA?? : Un nuovo mistero è in arrivo nelle prossime puntate italiane de Il Segreto: come abbiamo avuto occasione di segnalare nei nostri precedenti post di Anticipazioni, tutto avrà inizio quando JULIETA Uriarte (Claudia Galan) si trasferirà a Puente Viejo, in compagnia della nonna CONSUELO (Trinidad Iglesia) e della figlioletta Ana (Sandra Gonzalez Garzon), dopo aver salvato la vita della piccola Juanita Ortuño (Chloe Lazaro). Questo sarà soltanto ...

Il SEGRETO - anticipazioni febbraio 2018 : il nuovo amore di Beatriz : Qualche anticipazione su ciò che vedremo nella soap il Segreto a febbraio 2018. Marcela è ormai sposata con Matias, nonostante Beatriz abbia tentato fino all’ultimo di fare andare all’aria il matrimonio. Nonostante la Dos Casas abbia sofferto per l’abbandono del Castaneda, egli ha deciso di assumersi le sue responsabilità. La figlia di Hernando però dopo poco tempo troverà ancora l’amore. Beatriz contro Marcela Beatriz, ...