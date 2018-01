Il segretario nazionale di Progres Gianluca Collu apre al confronto con i partiti sardi

Matteo Renzi disperato : 'Il ko in Sicilia non ha valenza nazionale'. E Andrea Orlando guida l'assedio contro il segretario : Il voto in Sicilia, sin da domenica sera, ha offerto un'unica certezza: la sinistra e il Pd sono spariti . Almeno sull'isola. Ma un risultato così imbarazzante non può non avere ripercussioni a ...