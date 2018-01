: Il regista Weinstein aggredito in un ristorante in Arizona - sapernedipiu : Il regista Weinstein aggredito in un ristorante in Arizona - rmc_official : #RMCNEWS Harvey #Weinstein, regista al centro di casi di molestie, è stato aggredito in un ristorante in #Arizona - RmcNewsOfficial : #RMCNEWS Harvey #Weinstein, regista al centro di casi di molestie, è stato aggredito in un ristorante in #Arizona - FerrettoLorenzo : RT @_DAGOSPIA_: ANCHE IL REGISTA PREMIO OSCAR PAUL HAGGIS ACCUSATO DI MOLESTIE E STUPRO - _DAGOSPIA_ : ANCHE IL REGISTA PREMIO OSCAR PAUL HAGGIS ACCUSATO DI MOLESTIE E STUPRO -

(Di mercoledì 10 gennaio 2018) IlHarveysarebbe statoin uninda un suo detrattore. Odio fomentato dai media?era stato condannato a seguire un corso di riabilitazione per correggere gli atteggiamenti che lo hanno portato sul 'patibolo' mediatico. Ilera in compagnia di un coach che lo seguiva in questo suo percorso correttivo quando è statoda un uomo in preda ai fumi dell'alcol. Le urla: 'sei un uomo di m...!' Un uomo che aveva bevuto, con tutta probabilità, un po' troppo sarebbe andato incontro al newyorkese inveendo e gridando contro di lui. Le parole esatte pare siano state: " Sei un uomo di m**** per quello che hai fatto alle donne". Dopo aver pronunciato queste parole il gentiluomo in questione si sarebbe lanciato contro la sua vittima cercando di prenderlo a pugni....