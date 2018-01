Il regista Weinstein aggredito in un ristorante in Arizona Video

Il regista Weinstein aggredito in un ristorante in Arizona : Il regista Harvey Weinstein sarebbe stato aggredito in un ristorante in Arizona da un suo detrattore. Odio fomentato dai media? Weinstein era stato condannato a seguire un corso di riabilitazione per correggere gli atteggiamenti che lo hanno portato sul 'patibolo' mediatico. Il regista era in compagnia di un coach che lo seguiva in questo suo percorso correttivo quando è stato aggredito da un uomo in preda ai fumi dell'alcol. Le urla: 'sei un ...

Quentin Tarantino - dopo lo scandalo Weinstein il regista cerca un produttore con 100 milioni di euro : A.A.A. produttore e distributore cercasi. Firmato Quentin Tarantino. dopo le decine di accuse di molestie e violenze sessuali piovute addosso ad Harvey Weinstein, il regista di Pulp Fiction è rimasto senza il suo storico produttore. Il sodalizio tra i due è infatti nato fin dai tempi de Le Iene nel 1992 quando i fratelli Weinstein scoprirono il noir al Sundance e, ancor prima che il film passasse a Cannes cinque mesi dopo, apposero il loro ...

SCANDALO WEINSTEIN - ORA ASIA ARGENTO ACCUSA UN regista ITALIANO : Non finisce il caso Harvey WEINSTEIN, anzi si arricchisce di nuovi particolari scabrosi e a fornirli è ASIA ARGENTO, che tira fuori dal cappello un’altra ACCUSA: “#quellavoltache un REGISTA/attore ITALIANO tirò fuori il suo pene quando avevo 16 anni nella sua roulotte mentre parlavamo del personaggio” denuncia l’attrice-REGISTA, raccontando un altro caso di violenza sessuale ai suoi danni. E non è l’ultimo….Il caso WEINSTEIN ha scoperchiato un ...

CHI È IL WEINSTEIN ITALIANO?/ Video - Fausto Brizzi : è lui il regista romano accusato di molestie (Le Iene) : Chi è il WEINSTEIN ITALIANO? Prosegue l'inchiesta de Le Iene: dal caso Fausto Brizzi ai “nomi diversi da quelli emersi finora”. Le ultime notizie sul servizio di Dino Giarrusso(Pubblicato il Sun, 12 Nov 2017 22:19:00 GMT)

Chi è il Weinstein italiano?/ Video - caso Fausto Brizzi : i colleghi in difesa del regista (Le Iene) : Chi è il Weinstein italiano? Prosegue l'inchiesta de Le Iene: dal caso Fausto Brizzi ai “nomi diversi da quelli emersi finora”. Le ultime notizie sul servizio di Dino Giarrusso(Pubblicato il Sun, 12 Nov 2017 19:27:00 GMT)

Chi è il Weinstein italiano?/ Fausto Brizzi - regista romano - il nome nel mirino : è lui l'uomo de Le Iene? : Chi è il Weinstein italiano? Fausto Brizzi, autore di film di successo come 'Notte prima degli esami', è il regista romano denunciato a Le Iene?.

Chi è il Weinstein italiano?/ Fausto Brizzi - regista romano - il nome nel mirino : è lui l’uomo de Le Iene? : Chi è il Weinstein italiano? Fausto Brizzi, regista di film di successo come "Notte prima degli esami", sarebbe l'autore delle molestie denunciate da diverse attrici italiane rimaste anonime(Pubblicato il Sat, 11 Nov 2017 13:16:00 GMT)

TORNATORE/ Monica Bellucci lo difende contro Miriana Trevisan : non è un regista molestatore come Weinstein : TORNATORE, Monica Bellucci difende il regista. Ricevendo il premio "Virna Lisi", l'attrice ha messo in luce il rapporto di amicizia e stima che la lega col regista siciliano(Pubblicato il Wed, 08 Nov 2017 21:58:00 GMT)

CHI È IL WEINSTEIN ITALIANO?/ Video - nuovi indizi sul regista molestatore : le attrici in trappola (Le Iene) : Chi è il WEINSTEIN ITALIANO? Video, altre attrici e Clarissa Marchese accusano il regista molestatore e presunto stupratore. indizi a Le Iene Show e attori complici(Pubblicato il Wed, 08 Nov 2017 13:25:00 GMT)

Chi è il Weinstein italiano?/ Video - altre attrici accusano il regista molestatore : indizi e attori ‘complici’ : Chi è il Weinstein italiano? Video, altre attrici e Clarissa Marchese accusano il regista molestatore e presunto stupratore. indizi a Le Iene Show e attori complici(Pubblicato il Wed, 08 Nov 2017 13:09:00 GMT)

David Lynch coinvolto negli scandali a Hollywood? La risposta del regista ai casi Weinstein e Spacey : Anche David Lynch coinvolto negli scandali sessuali a Hollywood? Il regista statunitense è approdato alla Festa del Cinema di Roma, dove ha ricevuto il premio alla carriera. Per l'occasione ha incontrato i giornalisti in una conferenza stampa molto affollata e animata. Oltre a parlare della sua arte creativa e del revival di Twin Peaks, il regista di Mulholland Drive ha risposto in maniera enigmatica alla domanda riguardante gli scandali ...

Chi è il regista molestatore italiano?/ Giorgia Ferrero - il "nostro Weinstein" è “napoletano e molto potente" : Giorgia Ferrero, chi è il Weinstein italiano? La confessione a Le Iene con altre attrici: "E' un regista molto potente". I rumors: la moglie lo avrebbe lasciato...(Pubblicato il Tue, 31 Oct 2017 17:41:00 GMT)

Weinstein italiano : clamorosi retroscena sul regista napoletano dalla D'Urso : Il pentolone in ebollizione è stato scoperchiato da due attrici italiani. Da giorni si parla di un caso Harvey Weinstein all'italiana. In un’intervista rilasciata a Le Iene Giorgia Ferrero aveva anticipato di avere subito delle molestie da un regista italiano. La trentanovenne aveva spiegato di aver ricevuto delle avance esplicite da parte di un noto personaggio del cinema del Bel Paese. ‘Si tratta di un famoso regista napoletano che via ...

GIORGIA FERRERO/ Dirà chi è il regista che l’ha abusata? Il racconto a Pomeriggio 5 del Weinstein italiano : GIORGIA FERRERO, da Harvey Weinstein fino alle accuse contro un famoso regista napoletano ancora misterioso: il racconto dell'attrice, le molestie e le violenze nel cinema italiano(Pubblicato il Mon, 30 Oct 2017 17:40:00 GMT)